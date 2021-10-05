Сегодня мы вновь открылись вверх, индекс Мосбиржи в очередной раз обновил историческую вершину, а индекс РТС — десятилетнюю. При этом внешний фон был неоднозначным, часть азиатских площадок понесла серьезные потери, фьючерсы на индекс S&P 500 также поначалу находились под давлением.

Все большие опасения вызывает подорожание сырья, ставящее под угрозу глобальный экономический рост, а также усиливающее инфляционный тренд. Это способно подтолкнуть ключевые центробанки к более быстрому завершению монетарных стимулов, что лишь ухудшит экономические перспективы.

Однако еще в начале дня мировые фондовые индикаторы перешли к восстановлению, ускорив рост после нашего открытия. Нефтяные цены консолидируются вблизи многомесячных вершин. На этом фоне российские индексы вслед за позитивным стартом продолжили расти.

Несмотря на негативное влияние энергетического кризиса инвесторы не теряют надежды на выкуп последнего провала рисковых активов. Правда, сейчас вероятность этого намного меньше, чем ранее, когда этим заканчивалось любое снижение. Дело в том, что все стимулирующие резервы центробанков уже задействованы, а ситуация развивается таким образом, что меры поддержки рынков как раз нужно сворачивать.

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на уровне 4200 п., у индекса РТС — на отметке 1850 п. Если глобальные площадки продолжат рост даже при умеренной слабости нефти — мы вскоре проверим на прочность эти технические препятствия.

Валютный рынок

В начале сессии рубль находился под давлением негативного внешнего фона, но затем он стал улучшаться, вызвав укрепление российской валюты. Хотя глобальные площадки продолжили восстанавливаться, а нефть умеренно повышалась, находясь вблизи многомесячных вершин, рубль после старта основных торгов сдал позиции.

Все большие опасения вызывает подорожание сырья, ставящее под угрозу глобальный экономический рост, а также усиливающее инфляционный тренд. Это способно подтолкнуть ключевые центробанки к более быстрому завершению монетарных стимулов, что лишь ухудшит экономические перспективы.

Несмотря на негативное влияние энергетического кризиса, инвесторы не теряют надежды на выкуп последнего провала рисковых активов. Правда, сейчас вероятность этого намного меньше, чем ранее, когда этим заканчивалось любое снижение. Дело в том, что все стимулирующие резервы центробанков уже задействованы, а ситуация развивается таким образом, что меры поддержки рынков как раз нужно сворачивать.

Развивающиеся валюты поначалу активно снижались из-за восходящего движения доллара. Однако утром он стал умеренно сдавать позиции, что значительно улучшило ситуацию в секторе, некоторые представители вышли в плюс.

Российский долговой рынок сохраняет крайне негативную тенденцию. Индекс гособлигаций RGBI ускорил нисходящее движение и снижается четвертую сессию подряд, в очередной раз обновив полуторалетний минимум.

Рубль остается под давлением негативной динамики ОФЗ и развивающихся валют, почти не обращая внимания на высокие нефтяные цены. В результате рублевая стоимость Brent вчера впервые в истории приблизилась к уровню 6000 руб. Поэтому, если нефтяные цены испытают даже серьезное снижение в рамках коррекции, рубль вряд ли существенно ослабнет. А вот ухудшение ситуации на мировых рынках способно вызвать ощутимую просадку рубля. В этом случае доллар может проверить на прочность сильное сопротивление 73,7 руб.