По оценке Минэкономразвития, рост ВВП в августе продолжил стабилизироваться, составив 3,7% г./г. (-1,0 п.п. относительно июля). Таким образом, темп роста экономики в 3 кв., скорее всего, окажется более чем в 2 раза ниже, чем в предыдущем квартале.

Замедление роста происходит во всех компонентах… На общую динамику в основном повлияла промышленность, в ней годовые темпы снизились на 2,5 п.п. до 4,7% г./г. в августе. Напомним, что помимо постепенно иссякающего эффекта базы, промышленность сама по себе стагнирует с начала лета в месячной динамике с исключением сезонности на фоне паузы в инвестиционном фискальном стимуле (см. наш обзор от 24 сентября (https://t.me/RaifFocusPocus/2515)). Также негативно на экономике сказалась просадка в сельском хозяйстве (-10,1% г./г.) – падение выпуска стало следствием слабых результатов уборочной кампании по широкому кругу хозяйств. Такое происходит не впервые, например, в августе 2018 г. спад также превышал 10% г./г. на фоне негативной динамики в растениеводстве.

… кроме торговли, поддерживаемой сильным потребительским спросом. Ускорение годовых темпов произошло лишь в торговле – как в оптовой (до 9,1% г./г., почти в 2,5 раза), так и в розничной (до 5,3% г./г.). Мы полагаем, что такие значения связаны с перегретым спросом, дополнительно простимулированным единовременными бюджетными выплатами: в августе-сентябре в экономику поступило 0,7 трлн руб.; в сентябре и, в меньшей степени, в октябре (учитывая некоторую задержку) эти выплаты продолжат оказывать поддержку ВВП. Впрочем, этот эффект будет лишь точечным и, скорее всего, будет нивелироваться продолжающейся стагнацией промышленности и стабилизацией в прочих секторах экономики.