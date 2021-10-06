Уверенный подъем нефтяных котировок во вторник продолжился. В моменте стоимость Brent достигала уровня $83 за баррель — максимум с 2018 г. Американская WTI обновила рекордные отметки за последние 7 лет.

Рост продолжается уже четыре сессии подряд. Помимо решения стран ОПЕК+, оставивших неизменными параметры плана по повышению добычи, одной из причин позитивной динамики остается общее ралли в ценах на газ и уголь. Их подъем тянет за собой котировки альтернативных энергоносителей, и, в частности, нефти. По оценкам аналитиков Energy Inteligence, только лишь по причине начавшегося в последние месяцы взрывного роста газа спрос на нефть вырос на 500 тыс. б/с. (преимущественно в Азиатских странах).

В данный момент по Brent в качестве промежуточно области торможения выступает район $83,5–84,5 за баррель. В случае его пробоя далее ориентиры могут сместиться к $86,7. В моменте отмечаем некоторую перекупленность, которая способна помешать сохранению прежних темпов роста.

В этом году цены на нефть выросли более чем на 50%, что усилило инфляционное давление, которое, как опасаются основные страны-потребители сырой нефти (США, Индия), может подорвать восстановление после пандемии COVID-19.

Впрочем, это скорее среднесрочные риски. За счет подъема цен мы видим максимальную бэквордацию в длинных фьючерсах с 2014 г. Так, контракты Brent с поставкой через 12 месяцев сейчас стоят на $7,2 дешевле ближайших фьючерсов.

Согласно данным Американского института нефти (API) США, запасы нефтепродуктов в стране на прошлой неделе выросли. Запасы сырой нефти увеличились на 951 тыс. баррелей.

Стоимость барреля Brent в рублях достигла нового исторического максимума, поднявшись к 5970 руб., что на 27% больше среднего значения за последние 12 месяцев. Это обеспечивает мощную поддержку российским акциям нефтяников, показавшим накануне уверенный рост.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,1% ниже уровней закрытия предыдущего дня, около $82,4.