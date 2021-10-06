Индекс S&P 500 во вторник вырос, компенсировав большую часть падения днем ранее. Акции технологических компаний выросли с уровней технической перепроданности, поскольку инвесторы не были уверены в продолжении продаж, вызванных недавними оттоками из технологических компаний. Индекс усилил рост после того, как данные ISM Services за сентябрь оказались выше ожиданий, сигнализируя о том, что восстановление экономики продолжается. US Treasuries упали, в результате чего доходность 10-летних облигаций выросла примерно до 1.53%.

Базовый индекс закрылся повышением на +1.1%. Девять из 11 основных секторов рынка выросли, при этом возглавили рост сектора Financials (+2%), Communications (+1.5%) и Technology (+1.4%), в то время как Real Estate (-0.8%) и Utilities (-0.2%) единственные показали минус. Высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил +1.4%, самый большой дневной рост с 23 августа, в то время как индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average вырос на +0.9%.

Распродажа в понедельник была вызвана в основном снижением котировок технологических компаний-гигантов, таких как Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Nvidia и Alphabet, — тех же акций, которые повели за собой рынок наверх во вторник.

В сегодняшней заметке основатель информационного бюллетеня "Sevens Report" Том Эссэй написал, что "спады в понедельник были не из-за какого-то большого макро-риска, а из-за слишком большого влияния технологических компаний на широкий рынок".

По словам основателя Vital Knowledge Адам Крисафулли, "нормализация мира (по мере стихания пандемии, роста инфляции и сокращения монетарной поддержки) создает препятствия для продолжения роста технологических акций (и, в более широком смысле, поскольку технологии имеют такой огромный вес в S&P, в целом рынка)".

Facebook во вторник стал темой слушаний в Сенате США. Информатор Фрэнсис Хауген заявила, что Facebook ставит свои "астрономические прибыли выше людей". Она сказала, что компания должна, например, упорядочивать новостные ленты людей по времени. Законодатели также разделили озабоченность по поводу алгоритмов технологического гиганта, его влияния на детей и конфиденциальности пользователей. Facebook заявил, что не согласен с ее "характеристикой многих обсуждаемых вопросов". Дебаты продолжаются.

Рост доходов судов, перевозящих насыпные грузы, такие как уголь и железная руда, практически не замедляется на фоне нехватки энергии и высокого спроса на промышленные товары. Гигантские суда размера "Capesize" теперь зарабатывают более $80,000 в день, что является самым высоким показателем с 2009 года, поскольку рост спроса на суда превышает предложение. По данным Commodore Research and Consultancy, перспективы для всего рынка сухогрузов остаются оптимистичными, и этой зимой спрос на энергию будет продолжать расти.