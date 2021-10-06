Цены на нефть перекуплены, в фокусе статистика от Минэнерго США
Цены на нефть Brent продолжают расти, оставаясь у пиков конца 2018 г. Мы продолжаем считать текущий уровень цен сильно перекупленным и не подкрепленным фундаментально. Спекулянты отыгрывают решение ОПЕК+ не наращивать добычу нефти, делая ставку на сохранение избытка спроса до конца года. Статистика от Американского института нефти вышла не впечатляющая: запасы сырой нефти выросли на 4,1 млн барр., запасы бензинов – на 3,6 млн барр., а запасы дистиллятов увеличились на 2,5 млн барр.
Сегодня выйдут официальные данные от Минэнерго США, которые будут более информативны в части оценки текущего спроса на нефтепродукты. Мы полагаем, что статистика будет примерно схожа с данными от Американского института нефти, что может немного охладить пыл спекулянтов. Но пока на сильный откат в нефти мы не рассчитываем, скорее на консолидацию в районе 80-83 долл./барр.
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