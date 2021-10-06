Несмотря на некоторое восстановление глобального аппетита к риску, локальные рынки долга развивающихся стран вчера остались в отрицательной зоне. По итогам торгов доходности 10-летних облигаций Бразилии, Мексики, ЮАР и Турции повысились еще на 6–10 бп. На наш взгляд, это связано с продолжающимся ростом цен на нефть, а вернее с обусловленным этим ростом повышением инфляционных ожиданий в развивающихся странах. Российские облигации оказались под давлением наравне с остальными бенчмарками EM, и даже выбранная Минфином консервативная тактика на первичном рынке не спасла положение. Наклон кривой ОФЗ еще больше увеличился: короткие бумаги поднялись в доходности на 5–10 бп, среднесрочные и длинные прибавили 10–11 бп. Самые длинные выпуски – 18-летний ОФЗ-26230 (YTM 7,75%) и 20-летний ОФЗ-26238 (YTM 7,85%) – потеряли в цене по 1,0 пп. В результате спред на отрезке 2–10 лет вырос на 4 бп, до 12 бп. Наиболее активные продажи отмечались в начале дня и сразу после старта торгов в США, что, на наш взгляд, свидетельствует об оттоке средств нерезидентов. Торговая активность повысилась: оборот в секции ОФЗ на МосБирже вчера достиг 27,6 млрд руб., превысив средний показатель последнего времени (около 21,7 млрд руб.). При этом торговые объемы были более-менее равномерно распределены между различными выпусками с фиксированным купоном. Также отметим, что за последние два дня короткие ОФЗ выросли в доходности примерно на 19 бп – рынок закладывает все большую вероятность того, что на заседании 22 октября Банк России повысит ключевую ставку на 50 бп.

Минфин решил провести сегодня только один аукцион. Как мы и ожидали, к размещению будет предложен инфляционный линкер ОФЗ-52004 с погашением в 2032 г. Лимит размещения – 10,1 млрд руб. Для данного выпуска сегодняшний аукцион станет дебютным. Несмотря на выбранный Минфином достаточно консервативный подход, стабилизировать обстановку на рынке не удалось. Возможно, небольшой лимит линкера инвесторы расценили лишь как предвестник увеличения Минфином недельных размещений ОФЗ с фиксированным купоном. В то же время необходимо отметить, что средняя премия новых выпусков к старой кривой сократилась, по нашим оценкам, до 9–10 бп.