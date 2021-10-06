Продолжение коррекции в сегменте ОФЗ – вчера доходности на среднем и дальнем участках прибавили 8-10 бп, а 10-летний бенчмарк торговался на уровне 7.54% — вынудило Минфин лимитировать предложение бумаг на сегодняшнем аукционе. Более того, выбор пал на выпуск с привязкой к инфляции (52004, мар.32, 10 млрд руб.), вероятно, с целью минимизации влияния на классические выпуски.

Однако даже в свете неуправляемой динамики инфляции выпускам ОФЗ-ИН не удается сохранить устойчивость. Ближайший бенчмарк (52003, июл.30) вчера торговался с реальной доходностью 3.02% (+7 бп с начала октября), поэтому ориентиром для сегодняшнего аукциона может стать довольно широкий интервал доходности (3.10-3.15%).