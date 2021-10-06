Турбулентность на рынках поддерживает российские циклические компании
Несмотря на то, что инвесторы сегодня утром уходят от риска, мы ожидаем, что ралли на российском рынке акций продолжится на фоне поддержки, которую оказывают российскому рынку акций reflation trade и высокие цены на энергоносители. В целом волатильность на мировых рынках усилилась, так как инвесторы внутренне готовятся к более медленному восстановлению экономики после пандемии, тогда как постепенное свертывание стимулов будет сдерживать рост прожиточного минимума.
Неопределенность усугубляется и политическим тупиком в США вокруг потолка госдолга и экономической повестки Байдена. Растет связь между ценами на нефть и доходностями КО, ставшая более заметной после того как OPEC+ решил сохранить добычу в соответствии с первоначальным планом, а также на фоне приближающегося количественного свертывания. Цены на нефть находятся на многолетних максимумах, доходность 10-летних КО выросла до 1,56%, так как центробанки готовят программы свертывание стимулов. В последние дни активно распродаются акции технологического сектора, тогда как движение доходности 10-летних КО США к отметке 2% вызовет более масштабный уход с рынков акций. Тем не менее текущая конъюнктура благоприятна для акций российских циклических компаний.
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