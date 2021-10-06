Несмотря на то, что инвесторы сегодня утром уходят от риска, мы ожидаем, что ралли на российском рынке акций продолжится на фоне поддержки, которую оказывают российскому рынку акций reflation trade и высокие цены на энергоносители. В целом волатильность на мировых рынках усилилась, так как инвесторы внутренне готовятся к более медленному восстановлению экономики после пандемии, тогда как постепенное свертывание стимулов будет сдерживать рост прожиточного минимума.

Неопределенность усугубляется и политическим тупиком в США вокруг потолка госдолга и экономической повестки Байдена. Растет связь между ценами на нефть и доходностями КО, ставшая более заметной после того как OPEC+ решил сохранить добычу в соответствии с первоначальным планом, а также на фоне приближающегося количественного свертывания. Цены на нефть находятся на многолетних максимумах, доходность 10-летних КО выросла до 1,56%, так как центробанки готовят программы свертывание стимулов. В последние дни активно распродаются акции технологического сектора, тогда как движение доходности 10-летних КО США к отметке 2% вызовет более масштабный уход с рынков акций. Тем не менее текущая конъюнктура благоприятна для акций российских циклических компаний.