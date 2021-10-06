Рост доходностей гособлигаций США давит на рисковые активы
Открывшись вверх, индекс Мосбиржи вновь переписал исторический максимум, а индекс РТС — десятилетний. При этом глобальные фондовые индикаторы находились под давлением, ускорив снижение после старта российской сессии.
Нефтяные цены утром совершили рывок вверх, котировки WTI вновь переписали семилетнюю вершину, а Brent — трехлетнюю. Однако после нашего открытия нефть также резко просела. Ухудшение внешнего фона вызвало у нас нисходящий импульс.
Давление на рисковые активы оказывает усиление роста доходностей гособлигаций США. Показатель 10-летних бумаг обновил четырехмесячный максимум, превысив 1,57%. Это отражает увеличение вероятности скорого ужесточения монетарной политики ФРС из-за ускорения инфляции. Ситуацию усугубляет подорожание энергоносителей, вызванное мировым энергетическим кризисом.
На этом фоне важную роль в дальнейшей динамике всех рынков могут сыграть отраслевые данные Минэнерго США (17:30 МСК). Ночная статистика Американского института нефти показала неожиданный рост запасов нефти, но это почти не повлияло на нефтяные котировки.
Валютный рынок
Рубль с открытия устремился вниз, правда, вскоре по отношению к евро стал умеренно укрепляться на фоне его снижение на внешнем рынке. Глобальные площадки с начала дня находятся под давлением, ускорив снижение после старта европейских торгов.
Развивающиеся валюты активно снижаются на фоне поступательного роста доллара, вызванного увеличением доходностей гособлигаций США. Кроме того, из-за ухудшения ситуации на мировых рынках инвесторы из рисковых активов переходят в защитные инструменты, одним из которых является доллар.
Российский долговой рынок продолжает находиться в русле устойчивого нисходящего тренда. Индекс гособлигаций RGBI активно снижается пятую сессию подряд, вновь переписав полуторалетний минимум.
Рубль довольно спокойно реагирует, как на позитивные, так и на негативные сигналы мировых рынков, оставаясь под защитой благоприятной сырьевой конъюнктуры. Тем не менее, в случае быстрого ухудшения внешнего фона доллар может предпринять очередную попытку закрепиться над уровнем 73 руб.
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