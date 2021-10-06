Российский фондовый рынок открыл торги среды продолжением роста, при этом Индекс МосБиржи обновил исторический максимум. Однако затем многие участники торгов решили зафиксировать прибыль, обратив, наконец, внимание на ухудшение конъюнктуры на мировых рынках капитала, и акции откатились вниз и ушли в минус.

Торги на биржах Азии сегодня завершились в «красной» зоне, тогда как фондовая Европа находится под властью сильной распродажи на фоне разворачивающегося в регионе энергетического кризиса. После продолжительного роста наметилась коррекция и на нефтяном рынке. Мировые инвесторы также начинают готовиться к пятничной публикации официального отчета по рынку труда США, который, если окажется сильным, может приблизить начало ужесточения монетарной политики ФРС.

Ведущие американские фондовые индикаторы завершили вчерашние торги ростом на 0,9-1,3%, однако сегодня фьючерс на индекс S&P 500 теряет 1,3%. Доходность 10-летних трежериз поднимается на 2 базисных пункта и находится на отметке 1,54%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии просел на 0,63% до 4197,3 пункта, а Индекс РТС понизился на 1,06% до 1820,6 пункта.

Сегодня внимание мировых инвесторов будет обращено на голосование в Сенате США по «потолку» госдолга, а также на макроданные по занятости в частном секторе страны от ADP и еженедельный отчет американского Минэнерго по динамике запасов углеводородов. В России вечером, после завершения основных торгов, выйдут данные по инфляции за сентябрь.

Наиболее существенное снижение к середине дня продемонстрировали обыкновенные акции «Мечела» (-4,5%), ТМК (-3,6%), «Интер РАО» (-2,8%), «Лукойла» (-2,5%), «Татнефти» (-2,4%), «Норникеля» (-2,2%). Между тем подорожали бумаги Группы ПИК (+5,2%), «ФосАгро» (+4,3%), «Акрона» (+1,3%), «Северстали» (+0,9%).