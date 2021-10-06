В США зарегистрировано более 300 млн транспортных средств. Ежегодно продается более 57 млн легковых автомобилей на сумму $1,5 трлн. Проникновение онлайн в данной отрасли меньше 1%. Мы прогнозируем рост доли онлайн до 17% через 10 лет, что увеличит объем рынка до $236 млрд c текущих $6 млрд. Среднегодовой темп роста составит 44%. Основными причинами ухода в онлайн станут скорость покупки и удобство для клиентов (экономия времени).

Carvana – лидер на рынке онлайн-торговли автомобилями в США с долей рынка 69% (аналог российской CarPrice). Компания выкупает подержанные авто, используя систему «быстрой оценки», затем готовит авто к продаже, после чего выставляет на сайт для перепродажи конечному клиенту. Покупателям предлагается опция по доставке автомобилей до назначенного места или до «вендинговых» парковок. Помимо основного сегмента – розничных продаж автомобилей, Carvana также реализует партии автомобилей оптом корпоративным клиентам. За год компания продала около 450 тыс. авто, выручка Carvana достигла $9 млрд. Carvana «покрывает» три четверти всего рынка США (географически). В 2021г. компания вышла на безубыточность по EBITDA. Carvana конкурирует с такими компаниями, как CarMax, Vroom, Shift.

Carvana сохранит первое место в отрасли в ближайшие годы. Несмотря на то что доля рынка компании снизится до 25% с текущих 70% в перспективе 10 лет (вследствие усиления конкуренции со стороны традиционных дилеров), это не помешает Carvana показывать рост выручки на уровне 30% (10-летний CAGR). В 2021г. выручка увеличится более чем в два раза. Валовая маржа останется близкой к текущему уровню (16%), валовая прибыль на автомобиль умеренно вырастет (с текущих $4 тыс. до $5 тыс.). Мы оцениваем целевой уровень EBITDA маржи в 8-13% как реально достижимый в перспективе 7 лет за счет эффекта масштаба.

Лидирующие позиции в отрасли и выход в безубыточную зону уже в 2021г. поддержит денежный поток компании. Относительная оценка (по мультипликаторам) ниже конкурентов из смежных отраслей (e-commerce, такси). Мы оцениваем справедливую стоимость компании в 4х выручки (выше конкурентов из автомобильной отрасли из-за лидирующей позиции и роста рентабельности) и присваиваем рекомендации HOLD/BUY/BUY на 1/3/5 лет.

Основные риски:

Макроэкономические риски

Риск усиления конкуренции, в том числе со стороны сектора каршеринга и традиционных автодилеров

Риск существенного падения цен при нивелировании текущего дефицита на рынке автомобилей



