В начале недели наблюдались масштабные сбои в работе социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp, которые продлились более 6 часов. По заявлениям компании, причиной сбоя была некорректная работа маршрутизаторов. Также в СМИ появлялась информация о продаже пользовательских данных, но позже выяснилось, что это старые данные, которые и так есть в публичном доступе на страницах пользователей.

В целом же данный сбой стал продолжением негативного новостного фона по компании, который начался с публикации статей относительно пагубного влияния социальной сети на подростков, а также о том, что есть некий «белый список» пользователей, которым прощается нарушение внутренних правил публикации материалов. Как выяснилось несколько дней назад, за материалами в данных статьях стояла бывшая сотрудница компании – Френсис Хоген. На вторник было запланировано ее выступление в конгрессе по вопросу ужесточения регулирования Facebook.

По нашим оценкам, это негативная новость для акций компании. До конца не понятны истинные причины сбоя и ближайшая динамика акций компании будет сильно зависеть от дальнейшего развития событий. Столь длительного сбоя не было с 2008 года, но с учетом того, как сильно выросла соцсеть в плане количества подписчиков за последнее десятилетие, это самое масштабное событие в истории компании, которое показывает, что даже такие крупные IT-гиганты уязвимы.

Если подтвердится, что сбой был связан с системой маршрутизации, то в ближайшее время давление на акции компании из-за сбоя пропадет. Однако если появится информация относительно взлома со стороны хакеров и потенциальной утечки данных пользователей, то давление еще больше усилится. Против версии со взломом указывает то, что сбой коснулся сразу трех сервисов компании и с учетом того, что они сделаны на разной архитектуре (согласно заявлениям менеджмента), взломать три сервиса одновременно было бы крайне сложно. Тем не менее вероятность этого остается.

Долгосрочно эта история определённо добавит негатива для Facebook. Компания и так находится под пристальным надзором властей. До конца не ясно, какую еще информацию может раскрыть Френсис Хоген. Кроме этого, у компании есть ряд других проблем, с которыми она может столкнуться в ближайшие месяцы. Изменение политики IDFA в iOS — определенно одна из них.

Мы считаем, что 3 кв.2021 будет первым кварталом, когда данное изменение начнет оказывать существенное влияние на рекламные доходы компании. Суть изменения заключается в том, что для пользователей, которые выбирают опцию «Запретить отслеживание истории посещения сайтов» становятся более проблематично таргетировать нужную рекламу. В связи с чем отдача на рекламные инвестиции рекламодателей может снизиться, и они предпочтут перейти в другие варианты размещения рекламы (ТВ и другие).

Еще одним важным вопросом является антимонопольное законодательство. Уже не первый год антимонопольные органы США хотят разделить Facebook из-за его «монопольного» положения на рынке рекламы в соцсетях. Любой негативный новостной фон может только подогреть споры относительного данного вопроса. В целом же мы считаем, что в плане монополии Facebook на рынке соцсетей ситуация существенно изменилась за последние годы. Конкуренция увеличилась с развитием таких социальных сетей как Snapchat, Pinterest, TikTok и других, поэтому у рекламодателей выбора для размещения стало больше. Но в то же время выручка на активного пользователя в США у Facebook более $30 в месяц, что в 3–4 раза выше аналогичного показателя ближайших конкурентов. Хотя мы полагаем, что со временем эта разница будет сокращаться, это все же отчасти подтверждает главенствующее положение компании на рынке интернет-рекламы.

Исходя из роста в акциях компании, который мы наблюдали с марта 2021г., акции компании уже не выглядят столь привлекательными для инвестирования. Рост отчасти был связан с увеличением ожиданий консенсус-прогноза по выручке компании на 2021 год. В январе консенсус-прогноз закладывал рост выручки на уровне 20% г/г по итогам 2021г., что связано было как раз с опасениями относительно изменения политики IDFA. В середине года ожидания повысились до уровня в 30%.

Если в начале года мы видели существенный апсайд для роста даже в условиях разделения компании, то сейчас привлекательность существенно меньше. В то же время долгосрочные перспективы компании нам нравятся – не раскрыт потенциал монетизации WhatsApp и есть большой потенциал в развитии виртуальной реальности (подразделение Oculus) и создании так называемой «метавселенной». Важным драйвером станет ближайшая отчетность, от которой мы ожидаем большей ясности по влиянию изменения политики IDFA на рекламные доходы компании (реклама приносит 97% выручки), а также комментарии относительно роста интереса пользователей и рекламодателей к сервису Reels (короткие видео, аналог TikTok), и возможных намеков на пути дальнейшего развития «метавселенной». По итогам новости мы подтверждаем нашу целевую цену $360 (потенциал роста 8%) на инвестиционный горизонт 1 год, но понижаем рекомендацию с BUY до HOLD, так как считаем, что акции компании, исходя из нашего прогноза операционных показателей, оценены справедливо.