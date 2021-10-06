По "Северстали" все еще актуален сильный нисходящий тренд
В лидерах роста к середине сессии были акции ПИК (+5,82%), которые восстанавливались после обвала предыдущих дней, и котировки ФосАгро (+3,70%). Бумаги Северстали подорожали на 1,74%. В лидерах снижения пребывали котировки ТМК (-3,90%) и акции ЛУКОЙЛа (-2,87%).
ФосАгро в среду подскочила после сообщений в СМИ о сокращении экспорта удобрений из Китая, что должно привести к повышению цен.
Северсталь же растет главным образом благодаря техническим факторам, восстанавливаясь с многомесячного минимума 1430,20 руб. и снимая краткосрочную и среднесрочную перепроданность. Как на дневном, так и на недельном графике при этом наблюдается преобладание сильного нисходящего тренда, который краткосрочно не теряет актуальности ниже 1560 руб., а среднесрочно – ниже 1660 руб. На данный момент делать ставки на повышение бумаг рискованно, но ситуация может улучшиться при их закреплении выше 1560 руб. При негативном сценарии можно говорить о рисках падения ниже 1400 руб.
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