Рубль с открытия устремился вниз, правда, вскоре по отношению к евро стал умеренно укрепляться на фоне снижения последнего на внешнем рынке. Глобальные площадки с начала дня находятся под давлением, ускорив снижение после старта европейских торгов.

Нефтяные цены утром совершили рывок вверх, котировки WTI вновь переписали семилетнюю вершину, а Brent — трехлетнюю. Однако после старта основной российской сессии нефть также резко просела. Ухудшение внешнего фона вызвало нисходящий импульс рубля.

Давление на рисковые активы оказывает усиление роста доходностей гособлигаций США. Показатель 10-летних бумаг обновил четырехмесячный максимум, превысив 1,57%. Это отражает увеличение вероятности скорого ужесточения монетарной политики ФРС из-за ускорения инфляции. Ситуацию усугубляет подорожание энергоносителей, вызванное мировым энергетическим кризисом.

Развивающиеся валюты активно снижаются на фоне поступательного роста доллара, вызванного увеличением доходностей гособлигаций США. Кроме того, из-за ухудшения ситуации на мировых рынках инвесторы из рисковых активов переходят в защитные инструменты, одним из которых является доллар.

Российский долговой рынок продолжает находиться в русле устойчивого нисходящего тренда. Индекс гособлигаций RGBI активно снижается пятую сессию подряд, вновь переписав полуторалетний минимум.

Хотя нефтяные цены продолжали снижаться, рубль в середине дня перешел к активному укреплению благодаря улучшению ситуации на мировых рынках. Во второй половине российской сессии нефть скорректировалась, ускорив рост рубля.

Нефть сильно откатилась от многомесячных вершин

Утром нефтяные цены резко повысились, котировки WTI в очередной раз обновили семилетний максимум, а Brent — трехлетний. Однако нефть быстро развернулась вниз, показав активное снижение. К текущему моменту произошел отскок, сейчас Brent теряет 1,1% около отметки $81,7.

Ночная статистика Американского института нефти показала неожиданный рост запасов нефти, но нефтяной рынок поначалу не заметил этого негатива. Однако поступательный рост доллара и ухудшение ситуации на мировых рынках привело к просадке котировок нефти.

Сегодня в 17:30 МСК финальную отраслевую статистику представит Минэнерго США. Ожидается сокращение запасов нефти на 0,4 млн барр. и суммарное уменьшение запасов нефтепродуктов на 1,3 млн барр.

Доллар не смог преодолеть годовой максимум

До середины российской сессии индекс доллара (DXY) поступательно рос, приблизившись к установленной на прошлой неделе годовой вершине. Однако затем американская валюта перешла к нисходящей коррекции. Сейчас DXY прибавляет 0,35% около отметки 94,3 п.

Европейская валюта с начала дня демонстрирует устойчивую нисходящую динамику. Пара EUR/USD достигла минимальных с июля 2020 г. уровней, и к текущему моменту умеренно скорректировалась, теряя сейчас 0,4% около значения 1,155.

Техническая картина

Пара USD/RUB вчера немного не дошла до нижней границы диапазона консолидации 72,24–73,7 руб., резко отскочив от нового трехнедельного минимума. Однако сегодня после восходящего импульса доллар возобновил снижение. В случае закрытия часовой свечки под отметкой 72,24 руб., скорее всего, доллар направится в район годового минимума 71,55 руб.