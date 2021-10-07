S&P 500 закрылся ростом после того, как лидер Республиканской партии Сената Митч МакКоннелл предложил демократам принять экстренное продление лимита долга для покрытия расходов до декабря. В начале торгов индекс снижался на —1.3% из-за вновь появившихся опасений насчет инфляции и возможного дефолта по госдолгу США. Такой рост индекса в конце дня является самым большим подобным восстановлением после столь ощутимых потерь внутри дня с февраля.

В итоге на закрытие S&P 500 вырос на +0.4%. Восемь из 11 основных секторов выросли, при этом наибольший рост продемонстрировали Utilities (+1.5%), Consumer Staples и Real Estate (по +1%), в то время как секторы Energy (-1.1%), Materials и Healthcare (по —0.2%) по итогам дня снизились. Высокотехнологичный Nasdaq 100 закрылся повышением на +0.6%, в то время как индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average вырос на +0.3%.

Президент Джо Байден практически встретился с руководителями крупных банков и корпораций, чтобы оказать давление на республиканцев по вопросу о потолке долга, подчеркнув возможный ущерб, который дефолт может нанести экономике. Министр финансов Джанет Йеллен также призвала Конгресс немедленно рассмотреть вопрос об ограничении долга, отметив, что казначейство исчерпает чрезвычайные меры для финансирования правительства к 18 октября. Джейн Фрейзер из Citigroup заявила, что "мы прямо сейчас играем с огнем", а Джейми Даймон из J.P. Morgan: "Мы никогда не должны были даже приближаться к такой стадии. Компании уже несут огромные экономические издержки".

Ценовая ситуация с природным газом в Европе быстро изменилась после того, как Владимир Путин заявил, что Россия готова помочь стабилизировать мировые энергетические рынки. Фьючерсы выросли на ошеломляющие +60% всего за два дня на фоне растущих опасений по поводу дефицита в зимний период, однако комментарии президента РФ привели к снижению цен. Газ в США также резко упал после того, как днем ранее установился на самом высоком уровне за 12 лет. Цены на нефть ускорили падение. По словам Путина, "Газпром" отправит через Украину больше газа, чем было запланировано в этом году, а экспорт в Европу в 2021 году может достичь рекордного максимума, если сохранятся нынешние темпы поставок".

По словам Майк Уилсона из Morgan Stanley, сезон отчетности S&P вряд ли поможет смягчить опасения относительно инфляции, вызванной сырьевыми товарами, поскольку отложенный потребительский спрос иссякает. Он прогнозирует коррекцию на 10-20%, ведомую акциями технологических компаний. "Мы думаем, что оценки прибылей завышены". Боб Микеле из J.P. Morgan Investment Management также обеспокоен инфляцией, говоря, что его текущая обеспокоенность заключается в том, что ФРС ускорит поднятие ставок, если ценовое давление будет более устойчивым, чем они ожидали.