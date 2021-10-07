Инфляция ускоряется, ЦБ может повысить ставку, что плохо для ОФЗ
Вчера кривая доходности ОФЗ сместилась вверх еще на 3-4 б.п., доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,58%, 1-летних – до 7,34%. Инвесторы продолжили отыгрывать более высокую инфляцию, чем ожидалось, и сигналы руководства ЦБР о намерении продолжить ужесточение ДКП. Умеренное давление на настроение игроков оказало снижение нефтяных цен. Аукцион Минфина по размещению инфляционных ОФЗ 52004 на 10,1 млрд руб. не оказал заметного влияния на рынок. Доходность UST-10 стабилизировалась около 1,52%, что нейтрально для локальных облигаций ЕМ. Заметные движения вчера прошли в локальных облигациях Польши (доходность 10-леток выросла на 14 б.п.) в ответ на повышение ставки регулятором сразу на 40 б.п., которое оказалось сюрпризом.
Вчера вечером Росстат сообщил, что инфляция в сентябре составила 7,4%, что существенно выше августовского уровня (6,7%). За неделю, закончившуюся 5 октября, рост цен ускорился уже до 7,5% г/г. Такая статистика усиливает вероятность более агрессивного повышения ключевой ставки ЦБР. На этом фоне в ближайшие дни доходность ОФЗ срочностью 1 – 10 лет может сместиться в диапазон 7,5 – 8,0% годовых.
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