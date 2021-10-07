В среду фьючерсы Brent вновь обновили максимумы с 2018 г., сходив к $83,5, но затем началась волна коррекции. В результате на дневном графике сформировалась не самая позитивная картина, так как вчера был полностью отыгран весь рост вторника.

Сейчас фьючерсы Brent находятся выше $80, но риски спуска ниже этой отметки в ближайшие дни достаточно высокие. Сегодня с утра от более сильного снижения сдерживает фактор позитивной динамики фьючерсов на американские и европейские рынки акций. Участники рынка положительно оценивают новости о том, что демократы приняли в среду предложение лидера республиканцев Митча Макконнелла о временном решении вопроса с потолком госдолга.

Вчера была опубликована статистика Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). За неделю запасы сырой нефти выросли на 2,35 млн баррелей до 420,89 млн. Ожидалось падение на 0,423 млн.

В это же время запасы бензина выросли на 3,26 млн баррелей (прогноз: —0,28). Запасы дистиллятов снизились на 0,4 млн баррелей (прогноз: —1,01).

Добыча нефти в США увеличилась на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) до уровня 11,3 млн б/с. То есть практически полностью удалось отыграть негативный эффект от урагана «Ида». До него в стране добывалось 11,5 млн б/с.

Среди прочих новостей отрасли отметим, что министр энергетики США Дженнифер Гранхольм в беседе с Financial Times заявила о возможности того, что Соединенные Штаты могут бороться с повышением цен, либо высвободив нефть из стратегических резервов, либо потенциально остановив экспорт сырой нефти. США сняли 40-летний запрет на экспорт сырой нефти в 2015 г. и сейчас отгружают более 3 млн б/с ежедневно.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,6% ниже уровней закрытия предыдущего дня, около $80,6.