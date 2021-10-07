В сентябре, как и месяцем ранее, существенный вклад в инфляцию внесло быстрое повышение цен на отдельные виды продовольствия, а также на ряд непродовольственных товаров. Так, холодная погода в сентябре привела к существенному росту цен на огурцы и помидоры. Рост цен на свинину стал следствием увеличения заболеваемости африканской чумой свиней, а также жаркой погоды этим летом, в результате чего свиньи не набрали нужный вес. В то же время цены по ряду позиций заметно снизились. В частности, позитивным сигналом стало первое за много месяцев ощутимое снижение цен на стройматериалы. При этом внешнее ценовое давление оставалось достаточно высоким. Несмотря на относительную стабилизацию мировых цен на пиломатериалы, медь и никель, цены на алюминий, сталь и хлопок в сентябре значительно выросли. В ближайшее время значительные риски увеличения глобальной инфляции связаны с резким ростом цен на энергоносители в Европе, а также торможением в китайской экономике на фоне набирающего силу энергетического кризиса в этой стране. В частности, это может подстегнуть рост цен на продукцию энергоемких производств, отдельных видов сырья, а также на овощи и фрукты, значительная часть которых выращивается в теплицах. Кроме того, усиливаются риски новых разрывов производственных и логистических цепочек, что чревато ростом дефицита широкой номенклатуры товаров с высокой добавленной стоимостью. Тем не менее мы продолжаем ожидать, что летом следующего года внешнее инфляционное давление значительно снизится на фоне уменьшения дисбалансов между глобальным спросом и предложением. Другим фактором торможения инфляции в среднесрочной перспективе будет и произошедшее ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ. Таким образом, мы ожидаем, что в конце следующего года инфляция приблизится к целевому четырехпроцентному уровню.