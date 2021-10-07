Вчера Росстат опубликовал данные по потребительской инфляции за последнюю неделю с 28 сентября по 4 октября (+0.26% н/н), а также подвел итоговую оценку за сентябрь (0.60% м/м), обнулив намечавшийся разворот в сторону замедления в конце лета (0.33% м/м в июле и 0.17% м/м в августе). Рассчитываемая нами годовая оценка инфляции, по последним данным, составила 7.41% г/г.

Инфляция с устранением сезонных факторов показала ускорение против июльских значений (здесь и далее месячные приросты указаны с коррекцией на сезонные факторы), что может стать очередным «оранжевым» сигналом инфляционной опасности для Банка России. Настораживающе выглядит ускорение цен на широкую корзину продуктов питания: плодоовощная продукция прибавила 3.45% м/м (против 0.22% м/м в августе), продукты питания без учета плодоовощной продукции – 0.83% м/м (против 0.69% м/м в августе). В рамках формирования инфляционных ожиданий, рост цен на продукты питания может приостановить их нормализацию и сместить акцент регулятора. Кроме того, услуги с исключением тарифов подорожали на 0.7% м/м (против 0.44% м/м), рассчитывая нами «базовая» корзина потребления (без учета продуктов питания и регулируемых цен) подорожала на 0.64% м/м против 0.5% м/м в августе.

Таким образом, сразу в трех ключевых категориях товаров и услуг потребительской корзины формируются факторы для пересмотра прогноза по инфляции в конце 2021 и начале 2022 года. На это вчера намекал А.Заботкин на пресс-конференции, посвященной публикации плана оценки ДКП до середины 2022 года. В этих условиях, повышение ключевой ставки на 50 бп выглядит практически предрешенным, а «поступательная» донастройка ДКП может быть отложена до декабря-февраля.