В начале этой недели сырьевые аналитики SG CIB опубликовали специальный обзор по энергоресурсам (ссылка для подписчиков SG Cross Asset Research) с обоснованием ожиданий повышенной волатильности в сегменте европейского газа, учитывая, что зима в Европе не за горами.

Вчерашняя динамика одномесячного фьючерсного контракта TTF на хабе в Нидерландах исполнила кульбит, от верхней планки €155 1 МВ∙ч вниз до отметки €104 за 1 МВ∙ч к вчерашнему закрытию, реагируя на комментарии Кремля о готовности увеличить предложение российских энергоресурсов с целью стабилизации ситуации на сырьевых рынках. Сегодня стоимость газа TTF продолжает пикировать ниже €90 за 1 МВ∙ч на момент комментария.

Аналитики SG в качестве основных причин столь резкого взлета цен на газ отмечают недостаток запасов газа в европейских хранилищах в преддверии старта отопительного сезона (за этим стоит сразу несколько факторов – от слабого сезона для ВИЭ и резкого роста спроса на электроэнергию после локдаунов, до снижения поставок трубного газа от традиционных поставщиков, включая Россию), а также высокий спрос на «буферные» для Европы поставки LNG со стороны Китая. Как следствие, это ведет к беспрецедентно высоким ценам на электроэнергию в странах Европы (январский форвардный контракт в Германии вчера достиг исторического максимума €285 за 1 МВ∙ч).

В ближайшее время не исключены попытки некоторой стабилизации ситуации, в том числе с помощью привлечения России к дискуссии на политической арене. Сырьевые аналитики SG отмечают, что запуск трансфера нефти через «Северный поток-2» может принести временное облегчение, но предстоящая зима в северном полушарии, вероятно, будет напряженной. В этом контексте ценовое ралли в энергоресурсах может тать новым испытанием для мировой инфляции.



