В четверг, 7 октября, российские фондовые индексы в первой половине дня умеренно подрастают. Внешний фон складывается нейтральный после вчерашнего закрытия американского рынка. Гонконгский рынок сегодня с утра закрылся в плюсе более чем на 3%, европейские индексы также чувствуют себя неплохо и прибавляют в среднем 1,0%. Поддержка для отечественного рынка со стороны растущих цен на энергоносители постепенно ослабевает. Вчера фьючерс на нефть марки Brent снизился на 2,0% и сегодня теряет еще 1,5%. Цены на природный газ в Европе снизились до $1000 за тыс. куб. м.

Ведущие американские фондовые индикаторы вчера показали положительную динамику, увеличившись в среднем 0,4%. Сегодня с утра фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,6%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США на текущий момент составляет 1,526%.

По состоянию на 12:30 мск Индекс МосБиржи увеличивается на 0,7% до 4201,56 пункта, а Индекс РТС прибавляет 0,9% до 1830,21 пункта.

Сегодня в США ожидается публикация еженедельных данных по количеству заявок на получение пособия по безработице.

Также ряд американских компаний представит сегодня финансовую отчетность – Tilray, Conagra Brands и Lamb Weston Holdings.

Крупнейший коммерческий банк в России Сбербанк отчитался по РСБУ. За 9 месяцев текущего года чистая прибыль банка составила 936,9 млрд руб., увеличившись на 67,4% (г/г). Чистый процентный доход расширился на 12,1% (г/г) и достиг 1,2 трлн руб. Обыкновенные акции Сбербанка на фоне новости растут на 1,3% и обновляют максимумы.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил реализовать пилотный проект по экспорту 10 млрд куб. м. природного газа из ресурсов компании в Европу. По мнению Сечина, это позволит стабилизировать ситуацию на европейском рынке газа, а также принесет дополнительные доходы в бюджет. Пока решению по данном вопросу не принято, а акции «Роснефти» теряют 1,6% на фоне снижения котировок черного золота.

Сегодня последний день торгуются с дивидендами акции «Полюса» (дивиденд 267,48 руб. на акцию, дивидендная доходность 2,2%), «НОВАТЭКа» (дивиденд 27,67 руб. на акцию, дивидендная доходность 1,4%), «Роснефти» (дивиденд 18,03 руб. на акцию, дивидендная доходность 2,8%) и «Акрона» (дивиденд 30 руб. на акцию, дивидендная доходность 0,3%).

К текущему моменту из числа ликвидных бумаг в лидерах роста оказались АФК «Система» (+4,4%), «Норильский никель» (+3,1%), ММК (+2,9%), «ФосАгро» (+2,7%) и НЛМК (+2,1%).