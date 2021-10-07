Настроения на рынках улучшились
Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, российские индексы просели из-за резкого снижения нефти. Но вскоре она стала активно возвращать утраченные позиции, вызвав у нас отскок.
Мировые фондовые индикаторы в четверг продолжили развивать восходящее движение предыдущей сессии. Нефтяные цены вслед за негативным стартом также перешли к повышению.
Позитивом выступают признаки улучшения отношений между США и Китаем после недавней эскалации напряженности. Появилась информация о вероятном проведении до конца года виртуальной встречи лидеров двух стран. Переговоры способны решить самые острые проблемы, лежащие в основе противостояния Вашингтона и Пекина. Кроме того, возможность проведения саммита свидетельствует об умеренном потеплении в двухсторонних отношениях.
Дополнительным драйвером роста рисковых активов выступает приближение американских законодателей к промежуточному решению вопроса с потолком госдолга. Пока компромисс позволит продлить временное финансирование правительства США. Однако инвесторы надеются, что в итоге проблема будет принципиально решена увеличением лимита госзаимствований.
Ближайшие сопротивления у российских фондовых индикаторов находятся на установленных вчера рекордных уровнях: исторической вершине 4267 п. — у индекса Мосбиржи и десятилетнем максимуме 1855 п. — у индекса РТС. Учитывая наш позитивный настрой и устойчивость к снижению даже нефти, в случае дальнейшего роста рынков мы уже до конца недели можем проверить на прочность эти технические препятствия.
Валютный рынок
В начале сессии рубль испытал кратковременную просадку, но затем перешел к активному укреплению благодаря восстановлению нефти, которая на старте дня умеренно снизилась. В результате доллар обновил к рублю трехмесячный минимум, а евро — годовой.
После открытия основной российской сессии нефтяные цены устремились вниз, спровоцировав нисходящий импульс российской валюты. Однако вскоре она вернулась к восходящей динамике благодаря отскоку нефти.
Глобальные рынки в четверг продолжили развивать восходящее движение предыдущей сессии.
Развивающиеся валюты поначалу находились под умеренным давлением восходящих попыток доллара. Незадолго до старта европейских торгов он резко снизился, что улучшило ситуацию в секторе, некоторые представители вышли в плюс.
Российский долговой рынок пытается нащупать дно. Открывшись вверх, индекс гособлигаций RGBI некоторое время восстанавливался, но затем вернулся к снижению, приблизившись к установленному вчера полуторалетнему минимуму.
Рубль сохраняет устойчивость к разнонаправленным движениям рисковых активов и нефти. Несмотря на ее слабость, российская валюта даже пытается укрепляться. В случае обновления сегодняшнего минимума 72,14 руб. доллар может уже до конца недели проверить на прочность поддержку, находящуюся на годовом минимуме 71,55 руб.
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