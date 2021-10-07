В лидерах роста к середине сессии были акции Системы (+6,14%) и котировки Акрона (+4,50%). Бумаги ГМК “Норильский никель” подорожали на 3,74%. В лидерах снижения пребывали котировки Газпрома (-3,62%) и акции Газпром нефти (-3,10%), которые упали в рамках фиксации прибыли вслед за коррекцией цен на природный газ.

Акции Акрона и Системы в четверг подскочили без видимых фундаментальных причин. Акрон, впрочем, сегодня последний день торгуется с дивидендами за 1-е полугодие текущего года, которые составят 30 руб. на акцию.

Бумаги Норникеля пытаются восстановиться от минимумов с марта текущего года на фоне повышения цен на цветные металлы, но все еще находятся в сильном среднесрочном нисходящем тренде. На дневном графике по ADX, впрочем, наблюдается ослабление “медвежьих” тенденций и не исключено, что при должной фундаментальной поддержке котировки вновь предпримут попытку развить отскок. Выше поддержки 20 975 руб. можно сделать ставку на движение в район 23 250 руб., а далее – к 24 560 руб. Неспособность закрепиться выше 22 200 руб., однако, укажет на риски возвращения к нисходящему движению. Инвесторам пока по-прежнему сложно с оптимизмом смотреть на бумагу после аварий текущего года.



