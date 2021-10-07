В начале сессии рубль испытал кратковременную просадку, но затем перешел к активному укреплению благодаря восстановлению нефти, которая на старте дня умеренно снизилась. В результате доллар обновил к рублю трехмесячный минимум, а евро — годовой.

После открытия основной российской сессии нефтяные цены устремились вниз, спровоцировав нисходящий импульс российской валюты. Однако вскоре она стала стремительно дорожать на фоне восстановления нефтяных цен и ускорения роста мировых рынков.

Глобальные площадки в четверг продолжили развивать восходящее движение предыдущей сессии. Позитивом выступают признаки улучшения отношений между США и Китаем после недавней эскалации напряженности. Появилась информация о вероятном проведении до конца года виртуальной встречи лидеров двух стран. Переговоры способны решить самые острые проблемы, лежащие в основе противостояния Вашингтона и Пекина. Кроме того, сама возможность проведения саммита свидетельствует об умеренном потеплении в двухсторонних отношениях.

Дополнительным драйвером роста рисковых активов выступает приближение американских законодателей к промежуточному решению вопроса с потолком госдолга. Пока компромисс позволит продлить временное финансирование правительства США. Однако инвесторы надеются, что в итоге проблема будет принципиально решена увеличением лимита госзаимствований.

Развивающиеся валюты поначалу находились под умеренным давлением восходящих попыток доллара. Незадолго до старта европейских торгов он резко снизился, что улучшило ситуацию в секторе, некоторые представители вышли в плюс.

Российский долговой рынок пытается нащупать дно. Индекс гособлигаций RGBI демонстрирует неплохое восстановление и может прервать серию из пяти нисходящих сессий, на протяжении которых он обновлял полуторалетний минимум.

Нефть демонстрирует слабость

Вслед за негативным началом дня нефть перешла к восстановлению, однако после открытия европейской сессии резко снизилась. Вскоре котировки стали активно возвращать утраченные позиции. Сейчас Brent теряет 1,1% вблизи отметки $80,2.

Нефтяной рынок снимает ценовую перегретость, ведь котировки показали внушительный рост, давно поднявшись к многолетним докризисным вершинам. Дополнительное давление на нефть оказывает сильное падение цен на газ с исторических вершин, что свидетельствует по крайней мере о краткосрочной стабилизации ситуации на мировом рынке энергоносителей.

Доллар продолжает сдавать позиции

После неудачных попыток развить отскок американская валюта резко снизилась перед стартом европейской сессии. Затем котировки восстановились, но к текущему монету индекс доллара (DXY) вновь просел, обновив дневной минимум. Сейчас DXY теряет 0,1% немного выше уровня 94 п.

Пара EUR/USD в четверг продолжила развивать восходящее движение, стартовавшее вчера вечером от нового годового минимума. В данный момент пара торгуется около отметки 1,157, прибавляя 0,1%.

Техническая картина

Как и предполагалось в предыдущем обзоре, после пробоя нижней границы диапазона консолидации 72,24–73,7 руб. пара USD/RUB ускорила снижение, направившись в район годового минимума 71,55 руб.