Рубль взлетел, как "ракета"
Пара доллар-рубль в ходе вчерашних торгов вчера обновила многомесячные минимумы протестировав отметку 71,8 руб.
Рубль продемонстрировал лучшую динамику среди валют ЕМ: доллар закрепился ниже 72 руб., благодаря уверенному восстановлению котировок на фьючерсы нефти марки Brent в середине дня. Также оказали поддержку бурный рост на глобальных фондовых рынках и крепнущие ожидания активного повышения ключевой ставки ЦБ на фоне быстрорастущей инфляции в РФ.
На утро пятницы фондовые рынки демонстрируют смешанную динамику, но в целом обстановка на рынках достаточно спокойная. А вот цена за баррель нефти марки Brent вновь находится выше отметки 83 долл. Данные аспекты способны оказать поддержку российской валюте в конце недели.
По нашим оценкам, пара доллар-рубль может протестировать отметку 71,5 руб., в случае обновления локальных максимумов фьючерсами на нефть марки Brent, однако под конец торгов вероятно вернется к отметке 71,9 руб. из-за возможного ухудшения сантимента на глобальных рынках в случае выхода сильной статистики по рынку труда в США. Сдерживать укрепления рубля может увеличение объема выкупа иностранной валюты по бюджетному правилу.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20211008/834908259.html