Пара доллар-рубль в ходе вчерашних торгов вчера обновила многомесячные минимумы протестировав отметку 71,8 руб.

Рубль продемонстрировал лучшую динамику среди валют ЕМ: доллар закрепился ниже 72 руб., благодаря уверенному восстановлению котировок на фьючерсы нефти марки Brent в середине дня. Также оказали поддержку бурный рост на глобальных фондовых рынках и крепнущие ожидания активного повышения ключевой ставки ЦБ на фоне быстрорастущей инфляции в РФ.

На утро пятницы фондовые рынки демонстрируют смешанную динамику, но в целом обстановка на рынках достаточно спокойная. А вот цена за баррель нефти марки Brent вновь находится выше отметки 83 долл. Данные аспекты способны оказать поддержку российской валюте в конце недели.

По нашим оценкам, пара доллар-рубль может протестировать отметку 71,5 руб., в случае обновления локальных максимумов фьючерсами на нефть марки Brent, однако под конец торгов вероятно вернется к отметке 71,9 руб. из-за возможного ухудшения сантимента на глобальных рынках в случае выхода сильной статистики по рынку труда в США. Сдерживать укрепления рубля может увеличение объема выкупа иностранной валюты по бюджетному правилу.



