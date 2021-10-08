Акции США в четверг выросли на фоне роста оптимизма по поводу того, что Конгресс продлит потолок госдолга. В конце дня акции несколько снизились после того, как доходность 10-летних US Treasuries выросла почти до 1.58% — максимума с середины июня.

S&P 500 по итогам дня прибавил +0.8%. Десять из 11 основных секторов выросли, при этом в лидерах были Consumer Discretionary (+1.6%), Healthcare и Materials (по +1.3%), в то время как сектор Utilities (-0.5%) оказался единственным закрывшимся в минус. Высокотехнологичный Nasdaq 100 подскочил на +0.9%, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average вырос на +1%. Обогнал их всех индекс компаний малой капитализации Russell 2000 (+1.6%).

Лидер сенатского большинства Чак Шумер дал толчок росту финансовых активов, объявив о соглашении с республиканцами о продлении потолка долга до начала декабря, что предотвратит сбои на рынке. Индекс волатильности CBOE (VIX), показатель ожидаемой волатильности, который часто служит индикатором рыночных опасений, упал на —7% до 19.5, ниже среднего годового значения в 21.2 и своей 200-дневной средней 19.93.

Тем не менее, некоторые аналитики сомневаются в продолжении ралли. «С рыночной точки зрения единственным значимым прогрессом здесь было то, что предложение сбило сенатора Шумера с его пути в никуда бессмысленных неудачных голосований», — написал в записке Майкл О’Рурк, главный рыночный стратег JonesTrading. «Может быть, это заслуживает умеренного оптимизма, но вряд ли более того. Ситуацию с потолком долга могут откладывать ровно до того момента, который, как мы считаем, станет началом сокращения количественного смягчения ФРС».

Отошли от края. Лидеры сенатских фракций договорились поднять потолок долга США до 3 декабря, предотвратив угрозу дефолта. По словам источника, соглашение поднимает верхний предел заимствований на $480 млрд, при этом формальное голосование может состояться позже в четверг. В то время как компромисс предотвращает кризис в моменте, межфракционные баталии могут снова усилиться, когда Конгресс приступит к обсуждению дедлайна по финансированию, а демократы попытаются продавить свои предложения по инфраструктурному пакету и плана по налогам и расходам.

Нефть подскочила после того, как министерство энергетики США заявило, что у него нет планов «в настоящее время» использовать национальные запасы нефти, чтобы помочь сдержать рост цен на бензин. WTI на закрытие выросла более чем на +1% после падения внутри дня на —3.2%. Заявления последовали за сообщением FT о том, что министр энергетики Дженнифер Гранхольм подняла вопрос о перспективах продажи нефти из Стратегического нефтяного резерва США.