В подешевевшие ОФЗ возвращается спрос
В четверг на рынок рублевого госдолга вернулись покупатели. Доходность ОФЗ срочностью 4-8 лет снизилась на 8 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 7,55% (-2 б.п.). Цены ОФЗ восстанавливались вместе с большинством локальных гособлигаций развивающихся стран. Доходность 10-летних облигаций Бразилии, Мексики, Колумбии вчера снизилась на 4-6 б.п. Повышению спроса на рисковые активы способствовали новости прогрессе в согласовании демократами и республиканцами увеличения потолка госдолга США, а также сообщение о подготовки встречи президентов США и Китая. Позитивным фактором для рынка ОФЗ выступает сохранение высоких цен на энергоносители. При этом последние данные об ускорении инфляции в РФ до 7,5% и рост доходности UST-10 были проигнорированы рынком.
Сегодня ожидается выход статистики по рынку труда США. Если данные окажутся сильными и доходность UST-10 продолжит рост, то это нивелирует позитивный эффект от высоких цен на нефть и газ. Учитывая складывающийся новостной фон, сегодня ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,5 – 7,6% годовых.
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