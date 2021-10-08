В четверг на рынке нефти была очень волатильная сессия. В моменте стоимость барреля Brent приближалась к отметке $79. Одним из факторов давления оказалось резкое падение цен на газ в Европе, где амплитуда колебаний в последние дни зашкаливает.

Но снижение в нефти было непродолжительным. К концу сессии удалось полностью выкупить просадку и выйти плюс. А уже сегодня с утра восходящий импульс продолжается.

В случае преодоления уровня $83,5 далее цели роста сместятся сразу к максимумам 2018 г., установленным на $86,7. Что касается сценария более глубокой коррекции, то сложившаяся картина будет оставаться в целом растущей, пока котировки выше $77,5–79.

На этой неделе на рынке появились спекуляции по поводу того, что США в целях стабилизации рынка нефти могут начать продать ее из стратегических резервов (SPR). Как писали Financial Times, министр энергетики США Дженнифер Гранхольм заявила, что администрация рассматривает возможность использования нефтяного резерва страны для сдерживания роста цен. Она также не исключила запрета на экспорт сырой нефти, который был снят в 2015 г. Позже в СМИ информацию опровергали, а затем снова подтверждали.

Пока эти разговоры не оказывают существенного влияния на котировки. Объем американских SPR составляет 617,77 млн баррелей. Их размер постепенно снижается с 2011 г. Использование резервов способно оказать лишь незначительный кратковременный эффект на цены. Причем в большей степени это может выражаться в росте премии Brent по отношению к WTI.

Накануне продолжилось увеличение бэквордации в нефтяных фьючерсных контрактах. Текущие уровни комфортны для большинства производителей, так что многие участники могут хеджироваться, что давит на длинный конец фьючерсной кривой. Сейчас контракты с поставки через 12 месяцев торгуются на $8,2 дешевле ближайших фьючерсов. Это максимальная разница в стоимости за 8 лет.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются на 1,1% ниже уровней закрытия предыдущего дня, около $82,9.