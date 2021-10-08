Рубль занял крепкие позиции
Пара доллар-рубль впервые с июня обновила уровни ниже 72.0 и сегодня стартовала от уровней 71.73. По предварительным оценкам на текущей неделе, рубль вышел в лидеры среди валют EM против доллара (+1.2%), оставив далеко позади бразильский реал (-2.8%), южноафриканский ранд (-0.5%) и турецкую лиру (-0.2%).
Позитивная динамика рубля поддерживается преимущественно внешними факторами: устойчивым ростом сырьевых котировок (в первую очередь, цен на нефть), а также улучшением рисковых настроений на мировых площадках. При этом, локальные факторы, как минимум не противоречат укреплению рубля – объем запланированных покупок иностранной валюты Минфином оказался не выше показателей прошлого месяца (317 млрд руб. против 327 млрд руб. месяцем ранее), а неопределенность перед заседанием Банка России постепенно перестает восприниматься сегментом госбумаг исключительно как негатив.
Сегодняшний релиз по рынку труда в США может дополнительно укрепить позиции доллара США относительно валют развитых и развивающихся стран, однако ключевые предпосылки по сокращению стимулов ФРС уже заложены в цены после сентябрьского заседания американского регулятора. По этой причине, рубль может продолжит торговаться в прежнем фарватере. Тем более, на геополитической арене может улучшиться расклад после заявления Кремля о готовности увеличить предложение газа для стабилизации ситуации на сырьевых рынках и ожиданий скорого начала поставок газа через Северный Поток 2 в Германию.
Мы полагаем, все вместе позволит рублю закрепить преимущество на следующую неделю в интервале 71.5-72.5 против доллара США.
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