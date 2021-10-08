Согласно оперативным данным ФТС, импорт из стран дальнего зарубежья в сентябре составил 21,6 млрд долл. (188,8 млрд долл. за 9М 2021 г.). Годовые темпы роста импорта, хоть и продолжают снижаться, остаются двузначными (22,7% г./г. против пика в >50% в апреле). Месячная оценка с исключением сезонности после августовской просадки (-1,2% м./м.) вернулась в околонулевую зону (-0,1% м./м.).

Локомотивом роста импорта г./г. остаются машины и оборудование, объясняющие практически половину динамики – 9,9 п.п. (19% г./г.), несмотря на происходящее в них второй месяц подряд замедление и даже падение в месячных темпах (~-4,2% м./м. в среднем). Отчасти снижение годовых темпов вызвано затуханием эффекта базы – с сентября прошлого года инвестиции в экономике уже начали «оживать» (тогда в месячном выражении с поправкой на сезонность импорт рванул сразу на 11% м./м.). Мы полагаем, что без дополнительного фискального стимула инвестиционный импорт в этом году продолжит искать более равновесный уровень, причем этот процесс, скорее всего, продолжится в 2022 г. на фоне возвращения к «бюджетному правилу», ограничивающему расходы.

Второй по величине вклад в динамику г./г. сохраняет химия (6,0 п.п.). Рост в месячном выражении ускорился относительно августа (до 3,1% м./м.) на фоне взрывного роста в фармацевтическом импорте (12,5% м./м.). Совокупный вклад легкой и пищевой промышленностей продолжает объяснять лишь 10% годовых темпов (2,4 п.п.).

В целом скорость восстановления товарного импорта еще обгоняет экспорт, и «сравняться» они смогут только в следующем году на фоне продолжающихся послаблений в рамках соглашения ОПЕК+.