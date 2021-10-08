Уходящая неделя принесла нам новые исторические рекорды по индексу Мосбиржи – российский рынок акций пользовался благоприятной ценовой конъюнктурой на сырьевых рынках. При этом геополитический фон вокруг РФ сохранялся относительно спокойным, что добавляло уверенности покупателям рублевых активов.

К концу недели ценовое ралли в нефти начало тормозиться, при этом внешние настроения несколько улучшились на фоне ряда новостей. Политикам в Вашингтоне удалось временно решить проблему с повышением потолка госдолга, а лидеры США и Китая планируют до конца года провести виртуальный саммит, чтобы на высшем уровне обсудить наболевшие вопросы двусторонних отношений.

Факторами со знаком минус в глобальном разрезе остаются риски дефолтов крупных игроков строительной отрасли Китая (Evergrande, Fantasia) и давление со стороны пандемии. Также часть инвесторов опасается, что резкий ценовой всплеск цен на энергоносители может транслироваться в усиление инфляции, что может вынудить мировые ЦБ более решительно приступить к сворачиванию стимулирующих мер.

В целом, у нас сдержанно позитивный взгляд на предстоящую неделю. При спокойном внешнем фоне индекс Мосбиржи может дотянуться до уровней вблизи 4300 п. В фокусе внимания инвесторов останутся цены на энергоносители, китайские риски, пандемия, монетарные сигналы и ключевая статистика.

В понедельник выхода важной статистики не ожидается. Во вторник будут опубликованы октябрьские индексы экономических настроений ZEW Германии и всей еврозоны, а также число открытых вакансий на рынке труда США (JOLTS) в августе. В среду отметим данные по торговому балансу КНР за сентябрь, объём промышленного производства в еврозоне в августе, в США ключевой цифрой дня станет базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) за сентябрь.

Также в середине недели выйдут протоколы сентябрьского заседания ФРС и ежемесячный отчет ОПЕК. В четверг из важных статданных стоит обратить внимание на сентябрьские показатели потребительской инфляции в Китае и индекс цен производителей (PPI) в США. В пятницу выделим блок информации по розничным продажам в Штатах за первый месяц осени.