Вчера на американских и азиатских рынках царил позитив на фоне ожидания встречи президентов США и китайского лидера в формате онлайн. Также данные по запасам нефти и нефтепродуктов показали нулевое изменение, несмотря на увеличение импорта и добычи нефти на 12 млн баррелей за неделю (1.6 млн б/с).

Ирландия под давлением ЕС решила увеличить минимальную ставку по налогу на прибыль с 12,5% до 15%. Эта страна/ставка использовалась глобальными корпорациями для уменьшения налога на прибыль.

Ford (BB+/Ba2/BB+) справился с дефицитом чипов согласно сентябрьскому операционному отчёту по США. Объём производства составил 226 тыс. и 183 тыс. в августе и сентябре, по сравнению со 106-125 тыс. в мае-июле.

Объём продаж также начал расти вслед за производством до 157 тыс. в сентябре, против 120-124 тыс. в июле-августе. Данный факт позволил Ford стать №1 по продажам авто в США в сентябре, увеличение бронирований указывает на продолжение тренда. Объём предзаказов на флагманский электромобиль F-150 Lighting превысил 150 тыс., увеличившись со 120 и 130 тыс. в июле и августе.

В сентябре состоялся первый пробный выпуск автомобилей F-150 Lighting, теперь они проходят стадию тестирования, а начало массового выпуска запланировано на весну.

Мы оцениваем это позитивно, так как показатели производства вышли на допандемийный уровень, а уровень продаж, вероятно, подойдёт к этой отметке в 4кв21.