Следующая неделя для мировых рынков будет насыщенной как на макроэкономические, так и корпоративные события. В США c финансовых результатов банковских гигантов JPMorgan Chase, Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo и Goldman Sachs стартует сезон квартальных отчетностей. В России же операционные результаты представят АЛРОСа, Черкизово, НЛМК, ММК, Детский мир, X5 Retail Group. Дивидендные реестры закроют АЛРОСа и Самолет, а совет директоров ЛУКОЙЛа обсудит выплаты за 9 месяцев 2021 года.

Среди макроэкономических показателей стоит особенно отметить индикатор экономических ожиданий Zew по Германии, промышленное производство еврозоны, потребительскую и производственную инфляцию США и Китая, розничные продажи и индекс потребительского доверия Университета Мичигана США. В КНР также будут опубликованы данные по внешнеторговому балансу, а ОПЕК и Международное энергетическое агентство представят ежемесячные отчеты.

Индексы Мосбиржи и РТС, судя по всему, вступят в новую неделю в зонах краткосрочной и среднесрочной перекупленности, а американские фондовые индикаторы – ниже краткосрочных сопротивлений (для S&P 500 4400 пунктов), что усиливает риски развития нисходящей коррекции. Российские индексы при негативном сценарии могут откатиться в район 4100 и 1770 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), но если на сырьевых и зарубежных фондовых площадках сохранится оптимизм, стоит следовать за восходящим трендом. Рублю помогают высокие цены на нефть и газ, а ждать достижения новых максимумов стоит при закреплении доллара и евро ниже 71,50 руб. и 82,80 руб. соответственно.

В целом в условиях энергетического кризиса в Европе, начала сезона квартальных отчетностей и ожиданий ужесточения денежно-кредитных условий в рисковых активах, вероятно, будет сохраняться волатильность. Стоит быть готовыми к масштабной фиксации прибыли при поступлении негативных сигналов, но до этого склонность к росту будет сохраняться.