Инвестиционная привлекательность "Селигдара" должна вырасти
В лидерах роста к середине сессии были обыкновенные акции Селигдара (+14,91%) и котировки Акрона (+6,49%). Бумаги ФосАгро подорожали на 2,85%. В лидерах снижения пребывали котировки Роснефти (-2,28%), которые упали после закрытия реестра по дивидендам, и гдр Mail.ru Group (-1,90%).
Бумаги Акрона продолжали ралли, несмотря на закрытие реестра по дивидендам, поддерживаемое высокими ценами на удобрения. Последнее благоприятно сказывается и на акциях ФосАгро.
Акции Селигдара в первой половине дня подскочили после новостей о победе компании "Белое золото" (совместного предприятия Ростеха и Селигдара) в аукционе на крупнейшее в России месторождение золота Кючус. Запасы золота на участке оцениваются в 175,3 тонны (планируется добывать минимум 10 тонн в год), а ресурсный потенциал – более чем в 250 тонн. Для сравнения в России в 2020 году всего было произведено 427 тонн золота.
Обыкновенные акции Селигдара на новостях подскакивали до нового исторического максимума 58 руб., после чего отступили ниже. В целом инвестиционная привлекательность компании в связи с получением крупного месторождения должна вырасти, а довольно вялая торговля бумагами может стать более интересной при закреплении выше психологически важной отметки 50 руб.
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