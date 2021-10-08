Внешний фон на текущей неделе был неоднозначный, однако к концу недели на мировых площадках преобладают оптимистичные настроения. Российский рынок проявил себя значительно лучше развивающихся площадок на этой неделе. Индекс МосБиржи в пятницу прибавляет +0,35 п., а бенчмарк РТС практически без изменений после существенного роста накануне.

На следующей неделе ожидаем смешанную динамику. Ориентир по рублевому индексу МосБиржи в диапазоне 4190-4280 пунктов, по долларовому РТС — 1790-1870 пунктов.

Грядущая неделя насыщена макроданными

Оптимизм на мировых площадках держится благодаря возможной онлайн-встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина. Настроения на азиатских площадках добавили данные из Китая, которые оказались лучше ожиданий. Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) от Caixin за сентябрь, опубликованный сегодня утром, составил 53,4п. Однако на китайском рынки сохраняются риски связанные с ситуацией в секторе недвижимости.

Сегодня в фокусе у инвесторов ежемесячный отчет по американскому рынку труда. По оценкам, Министерство труда США, вероятно, укажет на увеличение динамики появления рабочих мест в сентябре. Рост безработицы, продемонстрировал меньшие темпы по сравнению с месяцем ранее – 4,8% против 5,2% в августе.

На предстоящей неделе из макростатистики ждем данные по инфляции в США: рост инфляции выше ожиданий окажет давление на цены американских US Treasuries и рост доходностей, что может снизить аппетит к риску и добавить нервозности на рынках. В фокусе также объем розничных продаж и публикация протоколов FOMC. На повестке инвесторов вопрос тайминга начала сворачивания программы количественного смягчения.

На европейских площадках стоит выделить статистику по рынку труда и ВВП Великобритании, а также объем промышленного производства в еврозоне. Домохозяйства в Великобритании и за ее пределами сталкиваются с дополнительным сокращением своей покупательной мощности из-за всплеска цен на энергоносители.

Нефть консолидировалась выше $82 за баррель

Нефть дает импульс наверх в конце недели и совершила попытку закрепиться выше 83 долларов за баррель марки Brent. Недельное ралли вызвано высокими ценами на газ, побуждающим к использованию других источников электроэнергии. На следующей неделе в фокусе инвесторов ежемесячный отчет ОПЕК. Если текущие вводные не изменятся, то к середине 2022 года мы можем увидеть ощутимый профицит на рынке нефти.

Российский рубль около исторической зоны поддержки благодаря аппетиту международных инвесторов к российским активам и продолжающемуся росту нефтяных котировок. Краткосрочный прогноз по паре USD/RUB 71,9-73 руб. за доллар при отсутствии новых геополитических рисков. Тем не менее на длинном горизонте мы не исключаем ослабления рубля.