Несмотря на продолжение восходящего движения нефти рубль открылся вниз и после нескольких попыток укрепления стал быстро снижаться. Поначалу глобальные площадки и нефтяные цены росли. Рынки продолжали отыгрывать вчерашнюю новость о соглашении американских законодателей по увеличению краткосрочного потолка госдолга США.

Дополнительным позитивом выступили более сильные, чем ожидалось, данные по индексу деловой активности в сфере услуг Китая. Фондовый рынок страны сегодня работал первый день после недельного перерыва, показав хороший рост, как и другие азиатские площадки.

Однако после старта основной российской сессии внешний фон ухудшился, вызвав резкое ослабление рубля. Сформировать устойчивое восходящее движение биржевым площадкам мешают риски всплеска инфляции на фоне дорожающего сырья, что способно затормозить экономический рост. К тому же в этих условиях центробанки будут вынуждены ужесточать монетарную политику, оказывая дополнительно давление на экономику.

Развивающиеся валюты утром испытали ощутимую просадку на фоне поступательного роста доллара. Однако в начале европейской сессии он перешел к быстрому снижению, что улучшило ситуацию в секторе. В результате большинство представителей вышло в плюс.

Российский долговой рынок продолжает активно восстанавливаться. Индекс гособлигаций RGBI демонстрирует хороший рост вторую сессию подряд. Но рубль слабо реагирует и на этот позитив. Вероятно, сказывается фактор пятницы, когда многие предпочитают уходить на выходные в инвалюте, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных.

После выхода данных по рынку труда США мировые рынки совершили несколько сильных разнонаправленных движений, но затем устремились вверх. На этом фоне рубль резко укрепился, однако остался в умеренном минусе.

Нефть корректирует восходящее движение

В первой половине дня нефтяные цены умеренно повышались, но затем стали сдавать позиции. К текущему моменту котировки отскочили, сейчас Brent находится около отметки $83,3, прибавляя 1,6%.

Нефтяной рынок пытается остаться в русле общемировой позитивной тенденции, дополнительным драйвером роста нефти остается угроза дефицита предложения в IV квартале. Восходящей тенденции сырьевых товаров способствует активное снижение доллара, которое стартовало в начале европейской сессии.

Доллар быстро дешевеет

Поначалу американская валюта умеренно укреплялась, но после открытия европейских торгов стала быстро снижаться. К текущему моменту индекс доллара (DXY) вернул часть утраченных позиций, теряя сейчас 0,2% немного выше уровня 94 п.

Количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США оказалось значительно меньше прогноза, что снизило вероятность скорого сворачивания монетарных стимулов ФРС. Правда, уровень безработицы уменьшился сильнее ожиданий, поэтому неоднозначная статистика по рынку труда вызвала разнонаправленную динамику биржевых активов.

Европейская валюта в начале дня находилась под давлением. После старта основной российской сессии пара EUR/USD устремилась вверх, но к текущему моменту резко сдала позиции в рамках коррекции. Сейчас пара прибавляет 0,15% вблизи отметки 1,157.

Техническая картина

Пара USD/RUB вчера немного не дошла до годового минимума 71,55 руб. и сегодня пыталась развить восстановление. Однако закрепиться выше уровня 72 руб. не удалось, после чего произошел откат. До закрытия часовой свечки под отметкой 71,55 руб. вероятней еще одна попытка формирования более сильной коррекционной волны.