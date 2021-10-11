По итогам прошедшей недели пара доллар-рубль закрепилась ниже отметки 72 долл./руб., тем самым обновив многомесячные максимумы

Рубль по итогам прошедшей недели продемонстрировал лучшую динамику среди валют ЕМ: доллар закрепился ниже 72 руб., благодаря обновлению многолетних максимумов котировками на фьючерсы нефти марки Brent. Также отметим благоприятную глобальную конъюнктуру на фоне прояснения ситуации с госдолгом США. Свою роль сыграла и внутренняя статистика. Так, темпы роста инфляции обновили 5 летние максимумы, тем самым вынуждая ЦБ прибегнуть к возможному повышению ключевой ставки на 0,5%, что, в свою очередь, позитивно складывается на котировках рубля (а именно, на притоке керри-трейдоров на рынок).

Утро понедельника создает позитивный фон для отечественной валюты. Рынок нефти торгуется в солидном плюсе, глобальные фондовые рынки также выглядят уверенно с тяготением к росту. Эти аспекты благоприятны для обновления новых минимумов парой доллар-рубль.

По нашим оценкам, пара доллар-рубль на фоне благоприятной конъюнктуры на финансовых рынках, а также пониженной волатильности из-за отсутствия торгов на фондовом рынке США, сможет протестировать отметку 71,5 руб. в ходе сегодняшних торгов.