За прошлую неделю российский рынок акций прибавил 3,6%. Обороты торгов ближе к пятнице начали снижаться, но это не является сигналом слабости рынка. В понедельник торги начинаются вблизи исторических максимумов по индексу МосБиржи.

Российские индексы в целом сохраняют позитивный настрой и устойчивость к внешнему негативу, выглядя лучше ключевых западных фондовых площадок. С начала осени MSCI Russia прибавляет почти 11% и является лидером среди индексов крупнейших стран. Основной драйвер нашего подъема — это рост сырьевых цен, который выступает все более серьезным раздражителем для других экономик.

На нашем рынке остается актуальным растущий тренд. При спокойном внешнем фоне индекс МосБиржи способен подняться в район 4300 п. О сломе восходящей тенденции говорить пока рано. Нижняя граница растущего канала находится лишь около 3900–3950 п. В ближайшие дни спуска к этим отметкам не ожидается.

Пара USD/RUB опустилась в новый диапазон 71,5–72. Вероятность более глубокого снижения сохраняется, учитывая благоприятную конъюнктуру на сырьевых площадках. Цены на нефть сегодня с утра растут. Фьючерсы Brent находятся около $83 и игнорируют пятничную статистику по росту буровой активности в США. Если удастся закрепиться выше $83,5, то откроются новые цели в районе $86,5.

За океаном в прошлую пятницу вышел не самый лучший отчет с рынка труда. Данные по Nonfarm payrolls оказались существенно хуже ожиданий. Резкого роста рынка в расчете на более позднее сворачивание QE не последовало. Текущая статистика едва ли окажет влияние на решение ФРС. Регулятор может начать снижать объемы покупок Treasuries и MBS с ноября–декабря.

По S&P 500 допускаем еще один временный подъем к 4430–4470 п., ведь в целом фон улучшился за счет переноса потолка госдолга. Однако в среднесрочной перспективе риски последующего отката к 4240–4250 п. остаются высокими. Сохраняем осторожный взгляд, особенно учитывая начавшийся рост доходностей американских гособлигаций. Это негативный драйвер для рынка акций.

На этой неделе в США стартует сезон корпоративной отчетности. Как обычно одними из первых среди крупных компаний отчитываются банки и финансовые компании. В среду результаты опубликуют JPMorgan Chase, Goldman Sachs и BlackRock. В четверг — UnitedHealth Group, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley и U.S. Bancorp.

На Уолл-стрит многие аналитики ожидают, что сезон отчетности за III квартал будет в целом неплохим, несмотря на некоторые опасения по поводу проблем с цепочками поставок и более высокими издержками компаний. По данным FactSet, ожидается, что квартальная чистая прибыль представителей S&P 500 в среднем увеличится на 27,6% в годовом выражении.