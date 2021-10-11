Предыдущая неделя на рынке нефти завершалась вблизи максимальных значений с 2018 г. по фьючерсам Brent. Среднесрочный тренд остается растущим, что поддерживается локальным дефицитом, то есть в моменте спрос превышает предложение, а мировые запасы нефти снижаются.

Даже небольшой объем рыночного дефицита способен поддерживать устойчивость восходящего тренда, учитывая исторически низкую эластичность спроса на нефть по цене. Ситуацию усугубляет высокий и в то же время неудовлетворенный спрос на газ и энергетический уголь во многих регионах мира. В условиях существенных дефицитов это в том числе сказывается и на нефтяных котировках, так как постепенно запускаются процессы замены одного топлива на другой (там, где это технологически возможно).

В случае преодоления уровня $83,5 по Brent далее цели роста могут сместиться сразу к максимумам 2018 г., установленным на $86,7. Что касается сценария более глубокой коррекции, то сложившаяся картина будет оставаться в целом растущей, пока котировки выше $77,5–79.

В прошлую пятницу вышла статистика от Baker Hughes. Она по-прежнему указывает на продолжение тренда по увеличению числа активных буровых установок в США. За неделю их количество выросло до 433 (+5). Это в 2,2 раза выше, чем годом ранее.

Рост буровых в последние недели не оказывает существенного негативного влияния на котировки нефти. Причина в том, что даже текущей буровой активности не хватает, чтобы остановить процесс замещения ранее пробуренных, но незаконченных скважин (DUC). За год их количество сократилось с 7600 до 5500 и этот процесс продолжается. То есть медленное восстановление добычи США сопровождается еще и постепенным израсходованием резервных скважин. Это значит, что до уровней, когда буровая активность сможет обеспечить устойчивый рост производства, еще далеко.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются на 1,1% выше уровней закрытия предыдущего дня, около $83,1.