Рынок нефти остается перегретым
В отсутствие новостного потока цены на нефть Brent продолжают упорно идти вверх. Мы по-прежнему считаем, что рынок сильно перегрет, и фундаментально цена должна быть ниже, мы оцениваем в 73-75 долл./барр. Brent. Пока любые попытки коррекции выкупаются спекулянтами. Избыток ликвидности может провоцировать краткосрочно дальнейший отскок цен на нефть, пока ближайшим таким уровнем считаем максимум 2018 г. (86,7 долл./барр.). Статистика по числу буровых в США за минувшую неделю показала снова рост установок (+5 шт), что в текущих условиях игнорируется рынком. Сегодня полагаем, что инерционный рост Brent продолжится, ориентируемся на 83-85 долл./барр.
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