Segezha Group усиливает ресурсную базу лесными активами Bonum Capital
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Прошедшие за год IPO российских компаний в целом были успешными для инвесторов. Акции всех размещённых компаний, за исключением Fix Price, выросли с момента IPO. Но инвесторы продолжают особо пристально следить за новичками.
Размещение Segezha Group привело к появлению на бирже бумаг компании лесопромышленного комплекса, долгое время не представленного на российском фондовом рынке. Лес — такое же богатство России как нефть и газ, на долю РФ приходится 20% мировых запасов. Конкурентные преимущества Segezha Group — низкая себестоимость производства, высокое качество активов и производственных мощностей, а также, и это немаловажно в отрасли, прозрачный эффективный менеджмент.
Но особое значение для долгосрочной стратегической инвестиционной привлекательности имеет ресурсная база. И Segezha Group делает важный шаг по ее усилению, приобретая у инвестиционной компании Bonum Capital 100% холдинговой компании "Интер Форест Рус", которая объединила комплиментарные лесопромышленные предприятия Сибири со значительными низкозатратными лесными ресурсами. Сделка проходит по цене 515 миллионов долларов с учётом долга, который составляет порядка 200 миллионов долларов. Bonum Capital также увеличивает долю в Segezha Group до примерно 13,3%, становясь важным акционером и партнёром эмитента, что подчеркивает долгосрочный, а не спекулятивный интерес продавца. Bonum Capital ранее уже инвестировал в лесные активы и участвовал в IPO Segezha Group.
В результате сделки Segezha Group становится первым в России и вторым в Европе производителем пиломатериалов, а также войдёт в топ-10 мировых игроков в этом сегменте. Привлекательность рынка обусловлена прежде всего экологичностью выпускаемой продукции, что может особенно понравиться ESG фондам и экспортным потенциалом. Так, основные экспортные рынки "Интер Форест Групп" включают Китай, Японию, Европейский Союз и Египет. Что касается Segezha Group, то на экспорт поставляется свыше 70% продукции и потребителями являются строительные, цементные, торговые предприятия.
Макровосстановление мировой экономики вкупе с сохраняющейся ультрамягкой денежной политикой ведущих мировых центральных банков поддержат хорошую конъюнктуру на рынке лесной продукции. И увеличение ресурсной базы Segezha Group- серьезная заявка на долгосрочный рост капитализации.
Объединённая компания имеет преимущество с точки зрения эффекта масштаба и стоит дешевле аналогов. У Segezha Group мультипликатор EV|EBITDA на данный момент — 5,8, в то время как медианный мультипликатор EV к ожидаемой EBITDA 2021 года у международных аналогов составляет 7,4, а у наиболее близкого аналога Segezha Group Mondi равен 8,6. Дополнительный стратегический плюс Segezha Group — возможность торговать углеродными квотами в будущем, так как лесная отрасль в отличие от горнодобывающей производит кислород и потребляет углекислый газ за счёт интенсивного использования и воспроизводства лесов.
К рискам инвестиций в компанию можно отнести усиление государственного регулирования и увеличение налоговой нагрузки в России. Также риском является возможное ухудшение ценовой конъюнктуры вследствие макроэкономического торможения, но пока этот риск не слишком велик, так как мировая экономика пока напротив ускоряется.
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