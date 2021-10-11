Торговая активность на рынке ОФЗ в пятницу снизилась: объем сделок на МосБирже сократился до 16,3 млрд руб. Основная часть пришлась на длинные облигации с фиксированным купоном, тогда как оборот в коротких бумагах был близок к нулю. Наклон кривой уменьшился: короткие облигации закрылись на прежних уровнях, а выпуски сроком обращения более пяти лет преимущественно снизились в доходности на 5–6 бп. Наиболее сильный результат показал 10-летний ОФЗ-26239 (YTM 7,49%), стоимость которого повысилась на 0,5 пп, а доходность снизилась на 7 бп. На отрезке до 10 лет старая кривая приобрела инверсную форму: спреды 2–10 и 5–10 лет опустились ниже нуля (оба —4 бп), сузившись на 7 бп и 6 бп соответственно. При этом самые длинные выпуски закрылись с доходностью 7,50–7,75%. В контексте локальных рынков долга развивающихся стран ОФЗ опередили другие бенчмарки – в частности, длинные облигации Чехии, Венгрии, Мексики и Польши завершили день практически на прежних позициях, изменившись в доходности не более чем на 2 бп.