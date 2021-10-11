Наиболее важной для инвесторов публикацией на текущей неделе будет статистика американской инфляции, которая выйдет 13 октября. В августе рост потребительских цен год к году составил 5,3%, как и ожидалось, а месяц к месяцу цены выросли на 0,3%, что на 0,1 п.п. больше, чем предполагал прогноз, и может свидетельствовать в пользу медленного улучшения ситуации. По итогам сентября потребительская инфляция, по прогнозам, останется на повышенном уровне августа и составит 0,3% месяц к месяцу и 5,3% год к году. Базовая же инфляция ускорится с 0,1% месяц к месяцу до 0,2%. Любое отклонение показателей в большую сторону укрепит уверенность в скором начале сворачивания программы выкупа активов. Определенный, хотя и ограниченный, интерес, видимо, будут представлять протоколы сентябрьского заседания ФРС, публикуемые в среду.

Поскольку главные итоги заседания известны, инвесторы ждут подробностей обсуждения и комментарии относительно готовности регулятора к изменению политики уже в ближайшее время. Также в среду выходят показатели внешней торговли КНР за сентябрь. На эти данные инвесторы смотрят как на косвенный показатель состояния глобального спроса. Статистика за август продемонстрировала, что хотя темпы роста китайской внешней торговли замедляются, они по-прежнему высокие. В октябре ожидается дальнейшее снижение годовых темпов роста и экспорта, и импорта, до 21,7% и 20,7% соответственно, что коррелирует с ожидаемым замедлением годового роста промпроизводства в сентябре. Что касается рынка нефти, в течение недели выйдут отчеты ОПЕК (13 октября) и МЭА (14 октября). МВФ и Всемирный завтра проведут ежегодную сессию и представят обновленный макропрогноз. Также на этой неделе запланированы выступления представителей Федрезерва и ЕЦБ на различных мероприятиях, от них инвесторы будут ждать комментариев по основным темам – инфляции и программам количественного смягчения в США и зоне евро. Кроме того, в США начинается сезон финансовой отчетности за третий квартал.