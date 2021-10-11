Данные ДОМ.РФ по средним ипотечным ставкам указывают, что по состоянию на 1 октября по сравнению с концом августа (последнее повышение ключевой ставки – на 25 б.п. – состоялось в начале сентября) ставки по новостройкам выросли примерно на 15 б.п. до 8,5%, на вторичном рынке – на 25 б.п. до 8,8%. Одновременно ставки по льготной ипотеке стали меньше приблизительно на 5 б.п. и в среднем составляют 6%, по семейной ипотеке (отдельный вид льгот) они опустились на 10 б.п. до порядка 5%.

Семейная ипотека набирает обороты… «Коммерсант» на прошлой неделе собрал данные, на сколько вырос объем выдач по программе семейной ипотеки в крупнейших банках в июле–сентябре по сравнению с 1 п/г. Так, в ВТБ рост среднемесячного объема составил 2,7 раза, в 3 кв. объем сделок по семейной ипотеке превысил 25 млрд руб., и второй месяц подряд выдачи по семейной ипотеке превышают выдачи по льготной ипотеке на новостройки. В Альфа-Банке в сентябре спрос на семейную ипотеку составлял 2,4 млрд руб. против 1 млрд руб. в месяц в 1 п/г. В Промсвязьбанке спрос вырос в 1,5 раза, а в сентябре объем выдач увеличился на треть относительно августа. В Абсолют Банке выдачи в 3 кв. увеличились почти на 20% относительно 2 кв. до более чем 1,5 млрд руб.

…и поддержит итоговую годовую динамику. Данные ДОМ.РФ в целом по рынку ипотеки пока доступны только за август, по предварительной оценке, выдачи августа равнялись 440 млрд руб. – на уровне июля, рост год к году составил 6%. Также выдачи в июле–августе были на 3% ниже среднемесячных значений 1 п/г и по количеству, и по сумме выдач. По семейной ипотеке выдачи в августе по количеству кредитов были на 48% выше среднемесячного значения за 1 п/г. Также ДОМ.РФ указывает, что по итогам 8 мес. динамика ипотечного рынка соответствует ожиданиям, и по итогам года прогнозирует выдачи на уровне 4,9–5 трлн руб., с ростом относительно 2020 г. (когда выдачи, по данным ДОМ.РФ, составляли 4,4 млрд руб.) на 11–14%.