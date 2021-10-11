К сегодняшнему утру российские банки накопили 2.75 трлн руб. на корсчетах в ЦБ (среднее 3.28 трлн руб. с начала текущего периода усреднения – против 3.18 трлн руб. и 3.15 трлн руб. по итогам прошлых двух периодов, соответственно), а также 1.42 трлн руб. на депозитах в ЦБ.

При необходимости кредитные организации смогут привлечь дополнительные ресурсы в виде средств единого казначейского счета по договорам репо. На прошлой неделе объем задолженности по 1-дневному инструменту снизился с 400 млрд руб. до 150 млрд руб., сегодня же банки вновь смогут привлечь до 400 млрд руб. Также интересными на текущей неделе выглядят аукционы переходных денег единого счета федерального бюджета – до 50 млрд руб. на 91 день (репо) и до 20 млрд руб. на 182 дня (депозиты).

Состояние рынка офшорных рублей по-прежнему определяется спросом на риск и негативными сюрпризами в части отечественных данных по инфляции. На прошлой неделе кривая процентных свопов (IRS) продолжила движение наверх, +14 бп до 8.39% годовых для 1 года и +7 бп до 7.80% годовых в 5 годах. При этом в базисной кривой ощутимые движения наблюдаются лишь на более дальнем участке, —94 бп для 1 года (+2 бп за неделю) и —109 бп в 5 годах (+9 бп).