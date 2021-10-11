На прошлой неделе рынок евробондов демонстрировал снижение. На фоне усиления инфляционных рисков, ставки по 10-летим гособлигациям США выросли с 1,45% до 1,6%. Такая динамика доходностей к погашению американских бумаг оказывала давление на все рынки облигаций. Индекс долларовых евробондов развивающихся рынков EMUSTRUU, рассчитываемый Блумберг, снизился на 0,8%. Российские еврооблигации также корректировались в цене. Индекс ликвидных российских еврооблигаций МосБиржи RUEU10 потерял 0,1%. Меньшее снижение котировок российских бумаг отчасти обуславливалось ростом цен на нефть к многолетним максимумам.

Прошедшая в последние недели коррекция на рынке еврооблигаций делает текущий момент привлекательным для наращивания позиций в евробондах. По нашим оценкам, на фоне восстановления мировой экономики, приток средств инвесторов в еврооблигации развивающихся стран продолжится, что поддержит их котировки. При этом ставки по евробондам заметно превышают, как доходности к погашению облигаций развитых стран, так и ставки по валютным депозитам в российских банках.

Ну рублевом рынке госдолга в фокусе инфляция

На рублевом долговом рынке снова преобладали коррекционные настроения. Месячные данные Росстата по инфляции разочаровали – темп роста цен достиг 7,4% год-к-году. Как следствие, выросла вероятность более решительных действий ЦБ на следующем заседании. Кроме того, рост доходностей гособлигаций США способствовал и росту доходностей госдолга стран EM, включая Россию. В результате ставки вдоль кривой доходностей ОФЗ выросли на 5-20 б.п., а индекс гособлигаций МосБиржи потерял 0,3%. Индекс корпоративных облигаций МосБиржи снизился на 0,1%.

Для рублевого рынка основной темой остается динамика инфляции в РФ. По нашим оценкам, первые признаки замедления инфляции окажут существенную поддержку котировкам бумаг. При этом на горизонте 1 год, инфляция продемонстрирует замедление в сторону таргета ЦБ, что приведет к ценовому росту бумаг. Помимо потенциального роста бумаг, рублевые облигации привлекательны благодаря текущим уровням доходностей к погашению – доходности к погашению превышают 7% для ОФЗ и 8% для корпоративных бумаг, что выглядят интересно с инвестиционной точки зрения.

Нефтяные котировки – опора рублю

На прошлой неделе рубль вновь демонстрировал укрепление, несмотря на снижение большинства валют развивающихся рынков: индекс валют развивающихся стран EMCI потерял 1,0%, российская валюта напротив укрепилась на 1,2% по отношению к доллару. Основным фактором укрепления рубля остаются высокие цены на сырьевые товары и прежде всего рост цен на нефть к многолетним максимумам. Дальнейшая динамика рубля будет вновь определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, геополитическим фактором и динамикой цен на нефть. По нашим оценкам, целевой краткосрочный диапазон по рублю составляет 71-72.5 рублей за доллар.