В понедельник, 11 октября, российский фондовый рынок показывает положительную динамику в первой половине торгов. Индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум. Лучше рынка снова выглядит нефтегазовый сектор на фоне высоких цен на нефть, которые достигли отметки $84 за баррель. Отметим, что сегодня положительную динамику показывают и другие сырьевые товары, включая медь, алюминий, природный газ и палладий. Небольшим сдерживающим фактором выступает скромная динамика европейских торговых площадок и фьючерсов на американские индексы.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии вырос на 0,82% до 4272,6 пункта, а долларовый Индекс РТС прибавил 1,03% до 1880,2 пункта.

Торги в США в пятницу завершились небольшим снижением. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,4%, а доходность 10-летних трежериз прибавляет 0,7 б. п. до 1,612%.

Segezha Group купит у Bonum Capital лесопромышленные активы в Сибири за $515 млн. Лесопромышленный холдинг сообщает, что в результате сделки компания практически удвоит размер расчетной лесосеки до 23,6 млн куб. м и станет одним из крупнейших арендаторов лесного фонда в мире, под управлением которого будет находиться 16 млн га лесов. Кроме того, Bonum Capital купит у АФК «Система» акций Segezha на $150 млн и доведёт свою долю примерно в 13%. Акции Segezha реагируют ростом на 5,2%.

«Алроса» в сентябре снизила продажи алмазно-бриллиантовой продукции на 3% к августу до $298 млн. В сентябре 2020 года объём продаж составил $336 млн. Однако этого оказалось достаточно, чтобы акции «Алросы» к середине торгов прибавили 2,9%.

На фоне дивидендной отсечки акции МТС снижаются на 2,24, а привилегированные и обыкновенные акции «Татнефти» — на 1,16% и 0,84% соответственно.

Прочими лидерами роста в Индексе МосБиржи являются акции Сбербанка а.о. (+2,30%), «Роснефти» (+2,12%), и Сбербанка а.п. (+1,98%). Кроме МТС, в минусе торговались бумаги «ПИКа» (-1,85%), Petropavlovsk (-1,71%), и Polymetal (-1,39%).