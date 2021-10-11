Открывшись вверх на умеренно позитивном внешнем фоне, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, а индекс РТС — десятилетний. Затем мы испытали кратковременную просадку из-за нисходящего импульса биржевых площадок. Однако его быстро нивелировали, благодаря чему мы продолжили расти.

В начале дня мировые фондовые индикаторы находились под давлением высоких цен на энергоносители, усиливающих инфляцию, что подталкивает центробанки к ужесточению монетарной политики в неподходящий для мировой экономики момент.

Однако вскоре глобальные площадки стали восстанавливаться, некоторые азиатские биржи показали хороший рост. Поддержку рынкам оказала очередная закачка Народным банком Китая ликвидности в банковскую систему страны, а также более мягкие штрафы госрегулятора к представителям IT-сектора.

Кроме того, японское руководство отказалось от повышения налогов на прирост капитала и дивиденды по акциям. Ранее этот фактор оказал серьезное давление на рынок акций Японии.

Незадолго до нашего открытия глобальные площадки просели, но после старта российской сессии перешли к восходящим попыткам. Нефтяные цены с начала дня демонстрируют устойчивую позитивную динамику. Котировки Brent обновляют трехлетние вершины, а WTI — семилетние.

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи остается на уровне 4300 п., у индекса РТС — на отметке 1900 п. Учитывая, что мы демонстрируем лидирующую динамику, дальнейший рост нефти может привести к пробою этих технических препятствий уже в начале недели.

Валютный рынок

Рубль с открытия устремился вверх вслед за нефтью, обновив четырехмесячный максимум к доллару и 15-месячный — к евро. При этом пара USD/RUB вплотную приближалась к минимальному с июля прошлого года уровню 71,55 руб., где она в последний раз была три месяца назад.

Развивающиеся валюты утром повышались благодаря просадке доллара. Однако после старта основной российской сессии он устремился вверх, вызвав нисходящий импульс в секторе, большинство представителей вышло в минус.

Российский долговой рынок пытается продолжить восходящее движение. Индекс гособлигаций RGBI после позитивного старта стал сдавать позиции, но сохраняет основные достижения торгов, повышаясь третью сессию подряд.

Рубль продолжает демонстрировать относительную силу, в основном отыгрывая позитив сырьевого рынка и слабо реагируя на периодические просадки глобальных площадок и развивающихся валют. Если нефть продолжит рост, доллар уже в ближайшие сессии может пробить сильную поддержку, находящуюся на 15-месячном минимуме 71,55 руб.