В лидерах роста к середине сессии были обыкновенные акции Селигдара (+11,75%) и котировки Распадской (+6,02%). Бумаги банка “Санкт-Петербург” подорожали на 4,68%. В лидерах снижения пребывали котировки МТС (-2,33%), которые упали после закрытия реестра по дивидендам, а также акции Полюса, Полиметалла и Петропавловска (-1,90%, —1,87% и —1,81% соответственно), испытывающие давление со стороны стагнации цен на золото.

Акции Селигдара продолжали уверенное повышение после пятничных новостей о получении крупнейшего в России месторождения золота Кючус.

Позитивом для банка “Санкт-Петербург”, помимо общих ожиданий повышения процентных ставок, стала программа обратного выкупа акций эмитента, который он планирует осуществлять не реже двух раз в год. Так, в пятницу банк сообщил о проведенном выкупе 2,9% своих акций по цене 75 руб. В ходе торгов понедельника бумаги стремились к 90 руб., достигнув максимума с января 2012 года. В настоящий момент акции выглядят несколько перекупленными и в ближайшие дни при неспособности закрепиться выше сопротивления 88 руб. могут перейти к коррекции в район цены выкупа 75 руб. В целом же выше 70-75 руб. перспективы бумаг остаются позитивными с возможностью развития роста к 96 руб. и выше.