Американские индексы закрылись в небольшом плюсе по итогам прошедшей недели. В среду, 6 октября, инфляционные опасения на фоне безудержного роста цен на энергоресурсы немного ослабли после заявлений российского президента о возможности поставок дополнительных объемов природного газа на европейский рынок. В это же время на рынки вышли противоречивые данные по безработице за сентябрь в США. Так, уровень безработицы в сентябре снизился до 4,8% с 5,2% в августе, в то время как на рынке консенсус-прогноз бы на уровне 5,1%. При этом уровень безработицы остаётся выше уровня до пандемии в 3,5%. Почасовая оплата выросла на $0,19 до $30,85. В годовом выражении рост составил 7,4% (год-к-году +4,6%). На этом фоне количество новых рабочих составило 194 тыс. по сравнению с ожиданиями в 475 тыс. и предыдущим значением в 366 тыс.

Вместе с тем энергетический кризис в Европе и Азии продолжает оставаться в фокусе внимания игроков. Очередное погодное явление ухудшило ситуацию на энергетическом рынке Китая. Обильные дожди привели к риску наводнений в регионах добычи энергетического угля. В понедельник цены на уголь в Китае выросли до новых рекордных значений.

Отметим, что на прошлой неделе ОПЕК+ в рамках ежемесячной встречи оставила в силе решение о постепенном возвращении добычи на 400 тыс. бар. в сутки в месяц до конца года, несмотря на рост цен на нефть выше $80 за баррель. Согласно статистике за сентябрь от Platts, выполнение квот организацией составило 111,5%, несмотря на превышение отдельными участниками.

Негативных настроений на рынок в начале недели добавило сокращение прогнозов по росту ВВП в США. Так Goldman Sachs сократил свой прогноз роста ВВП в США в 2021 г. до 5,6% с 5,7%, а на 2022 г. до 4% с 4,4%. Обоснованием для снижения прогнозов выступает более медленное восстановление экономической активности после завершения эпидемии.

Доходность 10-летних гособлигаций США выросла на 16 б.п. до 1,61% после новостей о встрече Байдена и Си Цзиньпина и на фоне ожидания инвесторов по отмене части тарифов в рамках торговых войн и нормализации отношений. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей и этой неделе в объёме $133 млрд не смогут оказать существенного давления на доходности. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB снизилась на 13 б.п. до 2,43% за неделю, спрэд сузился до уровня 0,82%. Вместе с Evergrande (CC/Ca/C) посыпались и облигации других китайских девелоперов. Сильнее всего пострадали облигации девелоперов с высокой долговой нагрузкой (Net Debt/EBITDA >5х, China Aoyuan (--/B1/BB), Sunac (BB/Ba3/BB)) до 60-70% от номинала с доходностью к погашению более 20%. Облигации самого Evergrande обвалились до 10% от номинала с недавнего уровня 25%, сигнализируя о высокой вероятности нулевого возврата.

На этой неделе, во вторник, 12 октября, Blue Origin запустит в космос капитана Kirk из сериала Star Trek, а точнее актера Ульяма Шатнера, сыгравшего его в шоу.

В среду и четверг советники FDA соберутся обсудить, стоит ли рекомендовать дополнительный укол вакцины от Moderna и J&J.

Инвесторы будут внимательно следить за ценами на газ для Европы и уровнем запасов хранилищах в преддверии отопительного сезона.

Также внимание инвесторов будет приковано к развитию ситуации с Evergrande и веерными отключениями электроэнергии в Китае.

Среди важных макроэкономических данных на этой неделе можно отметить публикации по розничным продажам, промпроизводству, инфляции, импортным и экспортным ценам.

Кроме того, на этой неделе ожидается открытие сезона отчетности за 3К21: квартальные отчетности представят такие инвестбанки, как JP Morgan, Bank of America, Citigroup и Goldman Sachs. Также отчитываются Delta Airlines, Domino’s Pizza, TSMC.